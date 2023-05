Caravana pela vida da juventude negra

Escolhemos a representatividade do Dragão do Mar, símbolo da resistência popular cearense contra a escravização, para lançar as Caravanas Participativas de construção do Plano Juventude Negra Viva, um dos mais relevantes projetos do Ministério da Igualdade Racial neste primeiro ano de gestão. O espaço cultural que homenageia Francisco José do Nascimento, líder jangadeiro e abolicionista com significativa participação na luta antirracista do Ceará, nos fala da importância de valorizar a memória como reparação e justiça, estrada que permite projetar um outro amanhã.

O Plano Juventude Negra Viva (PJNV) é uma mirada robusta para o futuro das nossas juventudes, ao investir na redução da alarmante letalidade entre jovens negros e negras no Brasil, mas também por buscar garantir a vida plena, que possa ser exercida em sua máxima potencialidade. Não se trata de sobreviver, queremos os jovens muito vivos, com acesso a direitos e ao ativo imaterial que só floresce a partir da dignidade: a possibilidade de sonhar.

Estudos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam que pessoas negras representaram 77,6% das vítimas de homicídio doloso no Brasil. Somente no Ceará, em 2021, o número de jovens negros e negras mortos, entre 15 e 29 anos, somou 1.808. Dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade indicaram que 93% das mortes causadas por agressões intencionais no estado foram de jovens negros. São indicadores apavorantes, que nos exigem ação imediata para mudar esta realidade.

O PJNV vai articular políticas intersetoriais e transversais, em parceria com as gestões estaduais e municipais, com o objetivo de desenvolver e aperfeiçoar políticas promotoras de uma vida de oportunidades. A juventude deve ser protagonista da própria história e isso só será possível com a redução das desigualdades, das vulnerabilidades e estigmas enfrentados pelos jovens negros, uma combinação perversa que interrompe violentamente vidas jovens negras. Esta política tem um desenho amplo e se desdobrará em eixos temáticos nas áreas de segurança pública e acesso à justiça; geração de trabalho, emprego e renda; educação; democratização do acesso à cultura e à ciência e tecnologia; promoção da saúde e garantia do direito à cidade.

É um trabalho imenso, já em curso com a atuação do Grupo de Trabalho Interministerial, coordenado pelo Ministério da Igualdade Racial - a partir da diretoria de Combate e Superação do Racismo, da Secretaria de Políticas de Ações Afirmativas, com a participação de 16 pastas ministeriais. O GTI foi criado pelo presidente Lula como parte do pacote pela igualdade racial que lançamos no dia 21 de março, marco dos 20 anos da criação da Secretaria Nacional de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, a Seppir.

As caravanas são uma etapa desta construção coletiva do PJNV e serão um espaço genuinamente democrático e popular, de escuta e troca com movimentos sociais sobre as reais demandas da população nesta área. Vamos percorrer todos os estados do Brasil para que a voz dos nossos jovens seja escutada na formulação do Plano Juventude Negra Viva. Estrear a caravana pelo Nordeste é reconhecer a importância dessa região plural no desenvolvimento do país e também enxergar as desigualdades estruturais de raça, gênero e territorialidade que afetam as juventudes de maneira ainda mais específica na região.

As matrizes de exclusão no Nordeste, causa e efeito dos baixos índices de acesso a direitos, carregam elementos adicionais que sobrecarregam mais os ombros da população negra. A recriação do Ministério da Igualdade Racial pelo governo Lula revela cotidianamente a sua importância, ao garantir o debate e a concretude de ações promotoras de equidade étnico-racial no país. Enfrentar o racismo é incidir na principal raiz da desigualdade social, é desenvolver o Brasil. Viemos para ficar e para transformar.

Anielle Franco é ministra da Igualdade Racial