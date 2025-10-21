Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Capacitação empresarial

Escrito por
Arthur Campos producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Arthur Campos é consultor empresarial
Legenda: Arthur Campos é consultor empresarial

Empreender no Brasil nunca foi tarefa simples. O país, embora esteja em um dos seus melhores momentos em termos de empreendedorismo, exige dos empresários muito mais do que boas ideias. Cenários econômicos instáveis, mudanças rápidas no mercado e a velocidade dos avanços tecnológicos impõem a necessidade constante de atualização. Mais do que nunca, o sucesso de um negócio depende da capacidade de o gestor compreender os movimentos ao seu redor e se preparar para tomar decisões estratégicas.

Dados recentes do Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2024) reforçam essa realidade. O Brasil alcançou sua maior taxa de empreendedorismo dos últimos quatro anos, saltando de 31,6% para 33,4%. São 47 milhões de brasileiros envolvidos com algum tipo de negócio, seja formal ou informal. O destaque está no crescimento da taxa de empreendedores estabelecidos (aqueles com empresas em operação há mais de 3,5 anos), que subiu de 8,7% em 2020 para 13,2% em 2023. Esse avanço coloca o país entre os seis com maior índice no mundo, à frente de nações tradicionais como Reino Unido, Itália e Estados Unidos.

Mas esse crescimento, por si só, não garante a sustentabilidade dos negócios. A realidade mostra que, mesmo diante do aumento no número de empreendedores, muitos ainda encontram dificuldades em transformar empresas em organizações sólidas, capazes de resistir às crises e se reinventar. É nesse ponto que a capacitação se torna vital: a competência de liderar times, compreender dados de mercado, adaptar estratégias e, sobretudo, aprender com quem já trilhou caminhos de sucesso pode ser o divisor de águas entre o crescimento consistente e o fracasso precoce.

Nesse contexto, iniciativas que estimulam a formação prática e estratégica do empresariado ganham ainda mais relevância. A troca de conhecimento pode fortalecer o ecossistema de negócios. Mais do que acompanhar tendências, o empresário precisa estar disposto a mergulhar em processos de aprendizado contínuo. Afinal, empreender é uma jornada que exige não apenas coragem, mas preparo e competência para enfrentar os desafios que surgem a cada dia.

Arthur Campos é consultor empresarial

Edson Arouche é diretor do Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra do Estado do Ceará (Seacec)
Colaboradores

Jovens: oportunidade e vontade de aprender devem caminhar juntas

Edson Arouche
Há 21 minutos
Arthur Campos é consultor empresarial
Colaboradores

Capacitação empresarial

Arthur Campos
Há 22 minutos
Jornalista
Colaboradores

Professor merece respeito!

Lembremo-nos, por exemplo, da professora que nos ensinou as primeiras letras, a compor as primeiras palavras ou a fazer as primeiras contas!

Gilson Barbosa
20 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Hora extra e bom senso

O mesmo se aplica ao empregado que, por opção, após cumprida a jornada, permanece na empresa, voluntariamente, para estudo ou descanso

Valdélio Muniz
20 de Outubro de 2025
Raquel Cavalcanti Ramos Machado é professora
Colaboradores

Antinomia normativa e institucional

Raquel Cavalcanti Ramos Machado
19 de Outubro de 2025
Antônio Netto é professor
Colaboradores

Dia Mundial de Combate ao Bullying

Antonio Netto
19 de Outubro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

Família: Base da sociedade

Gonzaga Mota
18 de Outubro de 2025
Mariana Lemos é advogada
Colaboradores

Planejamento sucessório e autonomia do idoso

Mariana Lemos
18 de Outubro de 2025
Danilo Campos é médico
Colaboradores

Vacinar é um ato de cuidado

Danilo Campos
17 de Outubro de 2025
Advogado
Colaboradores

O exagero das apreensões judiciais e a depreciação de bens

Renan Azevedo
17 de Outubro de 2025
Rafael Leitão é médico
Colaboradores

O combate à osteoporose na ortopedia

Rafael Leitão
17 de Outubro de 2025
Ernesto Saboia é conselheiro
Colaboradores

90 anos do TCE Ceará: tradição, inovação e compromisso com o bem público

Ernesto Saboia
16 de Outubro de 2025
Antonio Netto é professor
Colaboradores

Adultos hipnotizados pelas telas: o vício além da infância

Antonio Netto
16 de Outubro de 2025
Eunício Oliveira é deputado federal
Colaboradores

Carteira Docente: um instrumento de valorização e reconhecimento dos professores

Eunício Oliveira
15 de Outubro de 2025
Roberta Batista é pedagoga
Colaboradores

Mestres da transformação: o valor de quem ensina

Roberta Batista
15 de Outubro de 2025
Pedro Matos é deputado estadual (Avante)
Colaboradores

Agentes de saúde: compromisso e reconhecimento

Pedro Matos
14 de Outubro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

A tutela: escolas e os conselhos

Davi Marreiro
14 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Trabalho externo e jornada

Ainda há quem alegue que trabalho externo tem como consequência automática a dispensa legal de controle de ponto, o que leva a crer na inexistência do dever de pagamento de horas extras

Valdélio Muniz
13 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Geraldo e o amor pelos livros

Seu legado é muito importante, pois o Sebo O Geraldo tornou-se o mais importante da capital, tanto na quantidade de obras que disponibiliza, quanto como ponto de encontro dos apreciadores da literatura

Gilson Barbosa
13 de Outubro de 2025
Sociólogo
Colaboradores

Qual o presente no Dia das Crianças?

Podemos fazer uma analogia simples: uma obra de pavimentação ou a inauguração de uma praça está para o político assim como um presente de Dia das Crianças está para um pai

Blesser Moreno
12 de Outubro de 2025