Capacitação empresarial

Empreender no Brasil nunca foi tarefa simples. O país, embora esteja em um dos seus melhores momentos em termos de empreendedorismo, exige dos empresários muito mais do que boas ideias. Cenários econômicos instáveis, mudanças rápidas no mercado e a velocidade dos avanços tecnológicos impõem a necessidade constante de atualização. Mais do que nunca, o sucesso de um negócio depende da capacidade de o gestor compreender os movimentos ao seu redor e se preparar para tomar decisões estratégicas.

Dados recentes do Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2024) reforçam essa realidade. O Brasil alcançou sua maior taxa de empreendedorismo dos últimos quatro anos, saltando de 31,6% para 33,4%. São 47 milhões de brasileiros envolvidos com algum tipo de negócio, seja formal ou informal. O destaque está no crescimento da taxa de empreendedores estabelecidos (aqueles com empresas em operação há mais de 3,5 anos), que subiu de 8,7% em 2020 para 13,2% em 2023. Esse avanço coloca o país entre os seis com maior índice no mundo, à frente de nações tradicionais como Reino Unido, Itália e Estados Unidos.

Mas esse crescimento, por si só, não garante a sustentabilidade dos negócios. A realidade mostra que, mesmo diante do aumento no número de empreendedores, muitos ainda encontram dificuldades em transformar empresas em organizações sólidas, capazes de resistir às crises e se reinventar. É nesse ponto que a capacitação se torna vital: a competência de liderar times, compreender dados de mercado, adaptar estratégias e, sobretudo, aprender com quem já trilhou caminhos de sucesso pode ser o divisor de águas entre o crescimento consistente e o fracasso precoce.

Nesse contexto, iniciativas que estimulam a formação prática e estratégica do empresariado ganham ainda mais relevância. A troca de conhecimento pode fortalecer o ecossistema de negócios. Mais do que acompanhar tendências, o empresário precisa estar disposto a mergulhar em processos de aprendizado contínuo. Afinal, empreender é uma jornada que exige não apenas coragem, mas preparo e competência para enfrentar os desafios que surgem a cada dia.

Arthur Campos é consultor empresarial