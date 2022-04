Candidatos desfraldam bandeiras

Começam a ser desfraldadas as bandeiras de lutas dos postulantes ao pleito eleitoral deste ano, a maioria já com nomes definidos no âmbito partidário, aguardando-se, apenas, as convenções que oficializarão os candidatos a presidente da República, governador, senador, além de deputados federais e estaduais.

Após o respectivo processo de formalização, a batalha será iniciada nas ruas, com as limitações das regras eleitorais, sob a fiscalização da Justiça especializada, que acompanhará a exposição de ideais e objetivos já formulados, em obstinada campanha que visa a sensibilizar os correligionários e a adeptos mais esclarecidos, todos dispostos a cabalar os votantes, numa ação de convencimento de amigos e simpatizantes, que terão a prerrogativa de escolher, dentre algumas legendas, aquelas que dispõem dos melhores concorrentes, com percepção para a defender, quando eleitos, as justas aspirações de um eleitorado de escol.

Quando legendas se agrupam para vitalizar a respectiva campanha, variadas proposições deverão ser asseguradas como metas prioritárias, certamente impulsionando os anseios de desenvolvimento do povo brasileiro.

Se, no plano federal o confronto exigirá esforço permanente, em nível estadual pretendentes aos governos buscarão capitalizar a preferência em cada reduto onde há a perspectiva de boa aceitação, a ser confirmada na supremacia das urnas, quando serão definidos quem realmente agrega a simpatia do eleitor.

O Tribunal Superior Eleitoral, com diligência comprovada, tudo fará para que a competição consolide a nossa democracia e a consequente preponderância dos interesses da coletividade.

Os eleitos sentir-se-ão responsáveis pelo êxito obtido através do voto, assim obrigando a cada um cumprir promessas que apontem para o progresso e bem-estar social de nossa população.

Espera-se, passada a fase eleitoral, que os escolhidos continuem a porfiar com as vistas voltadas para os menos favorecidos, o que impactará os índices de melhorias em todo o território nacional.

Que Deus inspire os nossos próximos dirigentes, tanto o do País, como os 27 nas Unidades Federadas. Afinal, como sempre se diz: “o Brasil é de todos os brasileiros!...”.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte