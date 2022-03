Candidatos começam a oscilar

Numa pletora de candidatos à Presidência da República, alguns começam a desistir da indicação preciosa, certamente pela inexistência de apoio expressivo, capaz de garantir os votos que possam guindá-los ao elevado posto, cuja ascensão não se torna fácil caminhar sem respaldo, despontando, agora, com possibilidades apenas o petista Lula da Silva, Jair Bolsonaro e ainda Sérgio Moro, Ciro Gomes e Simone Tebet, numa expectativa aguardada pelos que acompanham o desenrolar dessa batalha hercúlea, tudo sendo melhor projetado para julho vindouro, quando as alianças apresentar-se-ão mais factíveis, no cenário de uma competição de sobe e desce, ao sabor de confabulações redesenhadas com engenho e arte, para tornar promissor o embate a ser enfrentado com nobre objetivo.

João Dória – o primeiro a se lançar ao pleito presidencial -, já cogita postular uma reeleição mais provável, a julgar por pesquisas que apontam para esse panorama, pela força de uma gestão estadual bem planificada, lastreada por uma máquina administrativo-financeira bem equilibrada, além de outros instrumentais sempre ajustados à Paulicéia.

Em relação a Ciro Gomes, a sua persistência cada dia se torna mais eficaz, embora as sondagens não garantam perspectivas alvissareiras, como espera qualquer pleiteante a cargo de tamanha relevância.

Quanto mais próximo estiver o prazo das convenções, os concorrentes ampliam os esforços para capitalizar correligionários, numa maratona que pode ou não prosperar, indicando novos horizontes, num confronto de dificuldades inenarráveis.

Alguns candidatos sentem a ausência de um vice que sensibilize a massa votante, por isso, receosos de que tal escolha insatisfaça àqueles que irão sufragar os pretendentes na competição que já se avizinha.

Há quem prognostique que, somente bem mais próximo do pleito, as luzes se tornarão mais claras para iluminar a consciência do eleitor, não sendo demais relembrar que a urna é o maior sonho do regime democrático.

Partindo desse princípio, que seja escolhido o melhor e mais preparado para dirigir os destinos nacionais, pois como preconiza o conhecido adágio “quem espera sempre alcança...”.

Mauro Benevides é jornalista e senador constintuinte