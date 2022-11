Câncer x obesidade: o que a ciência tem a dizer

Estudos científicos e evidências revelam: existe uma relação entre sobrepeso e obesidade com o aumento do risco de vários tipos de câncer, incluindo o câncer de próstata no homem. O Ministério da Saúde é claro em dizer que o câncer é uma doença crônica que surge a partir de alterações no DNA das células do corpo, que passa a receber instruções erradas para desenvolver as suas atividades.

As origens podem se dividir entre externas e internas. A predominância é de 90% para as causas presentes no meio ambiente e fatores comportamentais. Essa relação câncer x obesidade se associa porque com o aumento percentual de gordura se produz mais citocinas inflamatórias, gerando um estado de inflamação crônica. Um alerta: falando em Novembro Azul, as citocinas inflamatórias podem ser um gatilho para o câncer de próstata.

Em homens obesos ou com sobrepeso, a gordura cria um ambiente favorável ao crescimento das células cancerígenas e faz com que os tumores sejam ainda mais agressivos. A prática de pelo menos 150 minutos de atividade física por semana e uma alimentação equilibrada, como menos alimentos ultraprocessados e mais vegetais, legumes e frutas podem trazer impacto positivo.

Como o número de obesos e de pessoas com sobrepeso vem aumentando, a tendência mundial é que mais pessoas desenvolvam câncer. As doenças metabólicas acabam também desenvolvendo o aumento do diabetes tipo 2. E com isso vem a chance de aumento de muitos outros tipos de doença, como problemas relacionados ao fígado, infarto, doenças relacionadas ao Sistema Nervoso Central.

São doenças que poderiam sim ser evitadas, de uma forma preventiva impactando menos na saúde pública e na saúde suplementar. Com isso a gente evitaria milhões de investimentos e gastos na saúde secundária. Um paciente com sobrepeso ou obesidade é um paciente que pode ter doenças que o levem até a UTI.

E aí vem a pergunta: por que não começar a tratar esse paciente antes e resgatar a qualidade de vida? Isso vai impactar para reduzir o número de pessoas com comorbidades e a mortalidade.É necessário rever todo o sistema de atendimento preventivo de doenças graves, mudando o estilo de vida da população.

Fernando Guanabara é médico nutrólogo