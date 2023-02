Câncer no Brasil: por trás dos dados

Estudo recente realizado pela Fundação do Câncer, com o objetivo de traçar um perfil epidemiológico de Câncer de Colo de Útero no Brasil, revelou que 65,8% das mulheres com esta doença, esperam mais de 60 dias para o início do tratamento. Este dado representa uma frontal desobediência a lei nº 12.732 em vigor desde 2012, que estabelece: o primeiro tratamento oncológico pelo SUS deve ocorrer em até 60 dias a contar da assinatura do laudo.

Nos últimos 40 anos houve crescimento considerável na taxa de mortalidade em decorrência a esta doença. O Câncer de Colo de Útero é o quinto tipo mais comum em mulheres brasileiras e a quarta causa mais comum de morte em brasileiras. No Brasil, uma média de 4 a 6 mulheres para cada 100.000 habitantes morrem desta doença. Em países como os EUA este número é menos da metade.

O levantamento da Fundação revela ainda que, em nosso país, 50% dos diagnósticos de Câncer de Colo de Útero são feitos já com a doença em fase avançada. Outro ponto de importante destaque, foi o grande número de mulheres que disseram não realizar exames preventivos por “não achar necessário”.

Mas o que todos esses dados nos revelam?

Com o início de 2023, novos gestores em saúde assumiram pastas no âmbito Federal e estadual. Grandes desafios estão sendo colocados. Os dados evidenciam dois importantes gargalos em nosso SUS que precisam de tratamento. A ineficiência em prevenção e em acesso ao Sistema. Uma doença que tem um amplo leque de possibilidades de prevenção, de diagnóstico e tratamento precoce, ainda tem números alarmantes e progressivamente piores ao longo dos anos.

A Medicina Preventiva vai muito além de campanhas publicitárias, que são importantes, mas que em grande parte das vezes, ficam em um nível de superficialidade incapaz de gerar transformação de um cenário ou de uma cultura em saúde. A eficaz prevenção acontece quando o olhar do Gestor para a Saúde Populacional, se dá de uma forma integral e integrada, enxergando cada indivíduo nunca como número, mas sim como indivíduo e este, parte de um núcleo familiar que sofre profundamente.