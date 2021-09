Câncer e autoestima

De acordo com o INCA, no ano de 2018, foram registrados 59.700 novos casos de câncer de mama no Brasil. Após o diagnóstico, o tratamento é cheio de desafios. Além da saúde, problemas financeiros podem surgir, já que a doença exige exames, consultas, especialistas e, em muitos casos, afastamento do trabalho.

Fui diagnosticada com câncer em 2016, lutei contra a doença e contra a burocracia. A criação do grupo “Unidas para Sempre”, que tem como objetivo dar suporte e apoio ao paciente com câncer e outras patologias, começou a partir de experiências como essa.

A vaidade é parte imprescindível na vida da mulher. O câncer de mama te força a buscar meios alternativos para recuperar a autoestima, por conta dos impactos do tratamento. A prótese mamária, por exemplo, não nos deixa sentir mutiladas, como se estivesse faltando algo. É muito além de simplesmente “devolver” a mama, é devolver a identidade enquanto mulher.

A micropigmentação também possui um papel importante, já que sem os pelos no rosto, é como se a gente olhasse para o espelho e ficasse nos procurando. A tatuagem de auréola é outro procedimento que ajuda na recuperação da autoestima da mulher mastectomizada.

O cabelo é uma das coisas que mais arrasa com a mulher. Voltar a ver cabelo, mesmo por meio de peruca, é como devolver a identidade. Quando fica careca, perde-se toda a sua feminilidade. É como se a ficha realmente tivesse caído. Remete muito à ideia de “estou doente e com câncer”. A sensação de colocar um mega hair ou uma peruca é incrível e devolve a alegria e a identidade, perdida durante o processo.

Além disso, o acompanhamento psicológico para essas mulheres com câncer de mama é fundamental. A psicologia é o carro-chefe para a cura. A mente tem o poder sobre todo o corpo. Eu digo que a gente não entra em guerra sozinho. Pensar assim foi o meu alicerce. Com certeza, a Psico-Oncologia se torna tão importante quanto os procedimentos médicos de fato, atuando na autoestima, no empoderamento!

Jaqueline Chagas

Paciente de câncer e fundadora do Instituto Unidas para Sempre