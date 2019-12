Câncer de próstata, luta e vitória

O desprevenir de dois amigos e irmãos maçônicos levou-os ao Oriente Eterno em 2017 e 2018, talvez, bem antes do quanto pudessem viver. O primeiro, ao descobrir o câncer, já avançado e apresentando metástases, decidiu submeter-se a quaisquer tipos de tratamentos, invasivos ou não, em desesperada e inócua tentativa de salvação. Entretanto, tardia.

Seu grande padecimento e dos familiares mostrou-se verdadeiramente traumático, em face do desejo de vida, em luta vencida e desesperançada. Condoia a todos nada poder fazer, vendo um homem justo e devotado aos menos favorecidos, como servidor do INSS e em causas filantrópicas, padecendo da angustiante enfermidade, que aliviou de outros buscantes na Previdência.

O segundo, com quem convivi durante algum tempo em atividade funcional, chegava a afirmar desnecessária a realização do toque, pois não evitava o mal. Realizava só o Antígeno Prostático Específico (PSA) e replicava, jocosamente, não “confundir saída com entrada”. Nunca se submeteu a aquela avaliação clínica. Faleceu prematuramente, deixando esposa e filhos jovens.

Objetiva este artiguete oferecer aos caros ledores uma experiência pessoal enfrentada do final do amo passado e, até, quase ao meio deste.

Anualmente, realizo uma bateria de exames, adotada quando ainda funcionário da Eletrobras e tal rotina fazia-se motivo de serviço. Assim, em janeiro, recebi o diagnóstico de câncer de próstata. Graças a Deus e ao meu urologista, diagnosticado no iniciar. Um ponto de três milímetros de diâmetro. Bloqueio hormonal. 37 sessões de radioterapia, de poucos minutos cada, no ICC, planejadas por exímio radioterapeuta e sem nenhum efeito colateral.

Desde maio vencedor, registro reconhecimento e gratidão aos excepcionais médicos Paulo Henrique Moura Reis, José Sebastião de Abreu, José Fernando Bastos Moura e João Paulo Holanda Soares.