Canção da despedida

José Maria Bonfim de Morais

Cardiologista e teólogo

Prisioneiro por causa de uma doença que desconcertou o mundo, na tarde de domingo, soube da morte súbita do meu colega, amigo e vizinho, Dr. Luiz Wagner Gonzaga. Wagner formou-se na Faculdade de Medicina da UFC, no ano de 1970. Especializou-se em Ginecologia e Obstetrícia. Vindo da minha residência de Cardiologia em Porto Alegre, após concurso fui trabalhar no HGF. Naquela época um grande hospital. Um pouco mais velho, Wagner gozava de grande prestigio junto aos colegas e aos pacientes. Vim estreitar meus laços de amizade, nos primeiros anos de vídeo. Aparelhos pesados e desconfortáveis. Numa loja da Praça Portugal, do Morais, encontrei-me com o Dr. Wagner. Muito educado e muito meticuloso, me orientou sobre filmagens, vídeos e filmadoras. Ele me falou de um documentário que fazia sobre Dr. José Aguiar Ramos, grande cancerologista, que estava se aposentando do HGF.

O documentário era: "De S. Benedito a Baltimore." Script do grande Pedro Henrique Saraiva Leão. Foi um sucesso. Algumas pacientes minhas, com cardiopatia, tiveram que se submeterem a cirurgia ginecológica com o Wagner e queriam minha presença. Mas valia o sacrifício de ver um médico cirurgião que resplandecia um cuidado litúrgico, não somente com a paciente, mas com todo aquele cenário, onde a vida era tratada com dignidade. Depois vim morar no seu mesmo prédio. E aqui ficamos mais próximos. Era um homem predileto de Deus. Sempre carregava sementes de alegria para semear por onde passava. Religioso, piedoso, era um místico de olhos abertos. Justamente aquele crente que consegue conciliar sua oração com as atitudes.

Segundo Johann B. Metz a oração nos fala de nós mesmos. Quando perdemos a nossa face, por um mundo materializado, chega a oração que nos convida a mergulhar em nós mesmos. De cada terço que via o Wagner dedilhar, cada manhã, sob a sinfonia do mar, ele saia melhor. Saia mais humano. E conseguia exercer a sua medicina com dignidade. Wagner parte no dia do Bom Pastor. Aquele que sabe cuidar das suas ovelhas. O bom médico é um bom pastor. Abraça. Carrega nos seus braços os seus pacientes cheios de dor e de gemido. Fazia coleção de vários interpretações da famosa: "As Time goes By, Como o Tempo passa." Uma canção inesquecível na voz de Sinatra. Onde um beijo é um beijo. Onde um abraço é um abraço. Quando o amor frui as palavras partidas da alma são verdadeiras. Na penumbra da morte Wagner se vai. Parte sob os acordes da canção que amava tanto: uma sinfonia de amor e zelo pelo paciente.