Campeões de vendas

Sabia que há uma lacuna de desempenho entre os melhores vendedores e os medianos? Segundo a pesquisa realizada pelo Conselho Executivo de Vendas, que culminou com a produção do livro A Venda Desafiadora, em vendas transacionais a distribuição de desempenho entre os melhores vendedores e os medianos é de 59%. Já em vendas complexas de soluções, essa diferença chega a 200%.



É importante salientar que qualquer pessoa pode ter um bom mês de vendas. Porém, apenas um time de vendas de alto desempenho atende as expectativas, mesmo em cenários desafiadores e situações mais competitivas.



Tendo isso como base, podemos dizer que, na medida que as vendas ganham em complexidade, o GAP aumenta exponencialmente. Prova disso é que profissionais protagonistas na sua força de vendas tendem a ser mais valorizados por empresas que trabalham com vendas de soluções.



Por outro lado, essas empresas também não podem negligenciar seus vendedores medianos, senão estes ficarão cada vez mais para trás, desmotivados e sem ânimo. E não existe fórmula mágica. Tem que treinar, estimular o estudo e o desenvolvimento contínuo da equipe de vendas, além de monitorar de perto a sua evolução.



Também é importante fornecer as ferramentas certas para o time e sistemas de vendas capazes de melhorar sua produtividade. Isso vai ajudá-los a automatizar alguns processos, reduzindo significativamente o tempo gasto em tarefas repetitivas e demoradas.



Outro ponto que merece atenção é a comunicação. Para que o desempenho do seu time de vendas melhore, o ideal é sempre encontrar tempo para conversar com cada membro de sua equipe, especialmente se você está liderando equipes em home office.



A motivação também é um fator importante para melhorar o desempenho do time. Ou seja, é essencial que cada membro da equipe se sinta importante. Para isso, o líder precisa mostrar que cada vendedor desempenha um papel fundamental no alcance dos objetivos macros da empresa.



Faça com que saibam que todos são responsáveis diretos pelo sucesso de toda a equipe. Como resultado, será bem mais fácil identificar os pontos que precisa trabalhar para melhorar o desempenho do seu time de vendas.