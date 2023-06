Caí na malha fina, o que eu faço?

Muitos contribuintes preocupam-se somente em fazer a declaração do Imposto de Renda e poucos consultam o status da declaração no portal E-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) da receita federal. A declaração é aprovada pelo fisco (órgãos responsáveis por reconhecer os impostos), quando o status aparece como “fila de restituição” ou “processada”. Quando aparece “Pendências”, significa que você caiu na malha fina.

Cair na malha fina é quando a sua declaração de IR fica retida por alguma inconsistência nas informações ou por alguma omissão de dados, tais como, mudar ou omitir rendimentos e patrimônio intencionalmente, colocar dependentes inexistentes, informar despesas médicas ou outros tipos de deduções falsas. Essas são apenas algumas das situações que podem levar a Receita Federal a enquadrar o contribuinte na lei 8137/90.

Quem toma iniciativa de fazer a correção do erro paga menos multa. Se a correção da falha implicar em aumento do imposto devido, o contribuinte terá que pagar a diferença, nesse caso, há cobrança de juros moratórios e multa, o cálculo é idêntico ao de atraso do pagamento do tributo. Os juros cobrados são equivalentes a taxa Selic, calculados desde 31 de maio até a data do pagamento e a multa é de 0,33% ao dia, limitada a 20% do imposto devido.

Caso o contribuinte fique na inércia e não tome nenhuma atitude ele poderá ser intimado pela Receita Federal a apresentar documentos e prestar esclarecimentos. Caso prove-se que há diferença de imposto a pagar, mas que não houve erro intencional, o valor da multa pode subir para até 75% do imposto devido.

Por outro lado, se o Fisco entender que houve fraude nas informações prestada, o contribuinte terá que arcar com uma penalidade de 150% sobre o imposto sonegado e será denunciado por crime contra a ordem tributária, cujo processo pode resultar em prisão de dois a cinco anos.

Não é necessário se desesperar, já que há formas de regularizá-lo antes da cair na malha fina: guarde todos os documentos necessários para realizar a comprovação das informações que foram prestadas.