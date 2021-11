Caçadores covardes

Legenda: Gilson Barbosa é jornalista Foto: Arquivo pessoal

Em menos de um mês, duas notícias tristes causaram indignação aos que amam a natureza, já imensamente agredida pelo homem. No dia 20 de outubro passado, numa reserva indígena situada no Maranhão, no município de Arame, a 476 quilômetros de São Luís, um caçador matou, a tiros de espingarda, uma fêmea da espécie onça-negra (Panthera onca melânica), divulgando o seu covarde feito num vídeo que se espalhou pelas redes sociais e, felizmente, levou a polícia civil daquele Estado a identificá-lo e prendê-lo. No vídeo, o caçador covarde gabava-se de seu feito, tendo nos braços o felino, enquanto outro elemento colocava-se ao lado do animal, para registrar sua presença também nas imagens. No momento de sua prisão, além do couro da onça abatida, os policiais encontraram duas espingardas, munições, pólvora e outros materiais utilizados na caça aos animais silvestres. O responsável pela matança foi preso e agora a polícia procura os demais envolvidos no grave crime ambiental. A onça-negra é uma onça-pintada que possui uma alteração genética que produz o excesso de melanismo, advindo daí a cor preta do pelo. O animal encontra-se vulnerável à extinção, conforme o livro vermelho de espécies ameaçadas, justamente pela caça e perda de seu habitat natural.

Há poucos dias, no município cearense de Tarrafas, uma onça parda macho, da espécie Puma concolor, rara no Nordeste, também foi abatida cruelmente por caçadores, num momento em que nem representava ameaça alguma para seus algozes. O animal, antes de ser abatido, foi exposto ainda com vida pelos caçadores, que o caçaram com requintes de crueldade, gravaram um vídeo e igualmente o divulgaram nas redes sociais, como no caso ocorrido no Maranhão. No Brasil, a caça de animais silvestres sem permissão ou licença da autoridade competente tem pena prevista pela Lei no. 9605/98, que prevê pena de seis meses a um ano de reclusão e multa para o autor do crime. Muito pouco, por sinal, para punir indivíduos que se consideram “superiores” e se vangloriam pela maldade que praticam, matando apenas por tolo prazer. Mais uma vez, perde a natureza!

Gilson Barbosa é jornalista | adorolivros18@gmail.com

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.