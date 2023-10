Buscando sempre a melhor versão

Completamente imersa dentro do universo exclusivo em Formaturas em todo o Estado do Ceará, a M3 Formatura atingiu a marca de dez anos registrando momentos únicos de realização pessoal e familiar em mais de 20.000 formandos.

Estabelecida em Fortaleza, a M3 inaugura, hoje, 22 de outubro, uma sede moderna, ampla e totalmente voltada para atender às necessidades desse público. Prestando um serviço de excelência, com propostas diferenciadas e inovadoras, buscando sempre ideias ousadas e criativas, a M3 oferece orçamentos conforme a necessidade de cada cliente.

Atualmente, contamos com seis estúdios fotográficos, sendo um exclusivo para a área da saúde, além de becário, salão de beleza completo, cafeteria. A grande inovação desse novo empreendimento é a tão esperada praça da M3 Formatura, um espaço de 60 metros quadrados onde as turmas poderão realizar as fotos em grupo, caso desejem.

Neste ano, o ônibus próprio da M3 Formatura já rodou por mais de 15 cidades no Ceará, levando conforto aos nossos formandos e suporte à nossa equipe.

Hoje, a M3 Formatura, para atender a demanda, conta com marcenaria, vidraçaria, lavanderia própria, o que nos dá maior controle sobre a qualidade do nosso produto final.

Que venham 10 anos.

Sendo cada dia que a passa a nossa MELHOR VERSÃO.

Mônica Cruz é diretora da M3 Formatura