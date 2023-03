Busca Espiritual

Vivemos dias de expectativas, para não dizer de intranquilidade e angústia, no contexto mundial. Em todas as nações, da mais rica às mais pobres, existem problemas relacionados com a falta de entendimento, humildade, justiça, amor e paz, dentre outros sentimentos. Acreditamos que a supremacia dos valores materiais sobre os espirituais é a grande responsável pelo atual desajuste universal.

Quando dizemos valores espirituais não estamos nos referindo e também nos restringindo a uma determinada religião, doutrina ou seita. Vale lembrar Mahatma Gandhi: “Considero-me hindu, cristão, muçulmano, judeu, budista e confuciano”. No século XXI é cada vez maior a quantidade de sábios e cientistas estudando filosofia, particularmente a metafísica, visando encontrar, de forma sistemática, os princípios básicos da realidade e do conhecimento, ou seja, a verdade.

A necessidade de buscarmos e executarmos atitudes sedimentadas em bases espirituais de amor ao próximo, evitaria o surgimento de fundamentalistas, bem como a prática de atos incompatíveis com a moral. Não podemos mais conviver com guerras, terrorismos, disputas inócuas, enfim com qualquer tipo de violência política, social, econômica, etc. A discriminação entre as pessoas, por exemplo, representa a forma mais cruel de coação, permitindo o constrangimento físico e moral. A falta de solidariedade leva ao desentendimento, à intolerância e ao comportamento irracional.

Acreditamos no sentimento humano que procura uma atitude mental disciplinada, o que não significa acomodação, mas sabedoria. Como disse Spencer: “Todo ser humano é livre para fazer o que quer, desde que não infrinja idêntica liberdade de qualquer outro ser humano”. É bom lembrar que alterações mentais demandam tempo e são difíceis. Dostoievskii ressaltou que: “O segredo da existência humana consiste não somente em viver, mas ainda em encontrar um motivo de viver”. Já Goethe disse: “Abra o coração para que entre mais amor”. A Oração da Paz de São Francisco, além de ser ecumênica, resume a “Busca Espiritual”: “Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz…” É pois, uma prova de estarmos cada vez mais perto de Deus.

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC