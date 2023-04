Bullying, ontem e hoje

A cada dia 7 de março registra-se, no Brasil, a passagem do Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. A expressão em língua inglesa origina-se de “bully”, que, em português, significa “agressor, intimidador” ou coisas do gênero. De fato, o tema é sempre presente, vez que não é nenhuma novidade o detalhe de que provocações, discriminações e agressões verbais e físicas sempre aconteceram no ambiente escolar. No passado – e muitos de minha geração vivenciaram tais situações - , de forma velada, era comum a atribuição de alcunhas, apelidos indesejáveis que eram criados por colegas de classe que se aproveitavam do silêncio e da timidez de muitos para ofendê-los. Geralmente as alcunhas referiam-se às características físicas dos retraídos colegas.

Os que dependiam de óculos para assistirem as aulas ou os mais gordinhos, entre outros, eram as vítimas preferidas dos implacáveis agressores. E ai dos que se rebelassem contra os apelidos que lhes fossem impingidos! Se assim acontecesse, mais rapidamente ainda essas alcunhas “pegavam”, como se fosse um rastilho de pólvora! Jamais ninguém gostou de ser vítima desses provocadores e, naquele tempo, não havia a quem recorrer. Os alunos daqueles idos nem falavam aos pais, em casa, das situações humilhantes que passavam dentro da sala de aula ou, principalmente, nos momentos de intervalo, o chamado “recreio” à época, quando aí então eram ainda mais alvos das chacotas dos demais.

A vida seguiu, os tempos de colégio se foram e, na maioria dos casos, quem passou por tais momentos superou-os. A violência verbal existia, mas eram raros os casos de violência física. A autoridade dos professores era respeitada, como se fossem nossos “segundos pais”! Porém, não é o que se vê mais hoje, infelizmente. Principalmente após o advento dessas redes sociais, em que informações e provocações fluem com incrível velocidade, o ambiente nas escolas tornou-se mais complexo. Alunos agridem-se até fisicamente, nos nossos dias, quando não agridem, também, seus professores! Uma lástima! Torna-se mesmo urgente a discussão permanente do problema, como forma de combatê-lo como merece.