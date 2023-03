Bullying. E se seu filho for o agressor?!

Um tema antigo e que não deixa de ser atual. O nome bullying se popularizou há algumas décadas, mas claro que a prática já existia antes de ser assim nomeada para designar atos de opressão e intimidação.

O largo uso do termo nos ajuda, enquanto sociedade, a ter mais consciência da existência dessas formas de violência que podem mudar para pior o futuro de muitas pessoas, especialmente crianças e jovens. Sim, o bullying abre feridas que podem ficar expostas e também invisíveis a olho nu.

Quem pratica o bullying se sente superior à vítima em uma ou mais áreas; seja estética, financeira, intelectual ou até mesmo em casos de popularidade ou capacidade de comunicação e aprendizado. Fato é que situações como essas podem não só chegar à violência física mas até mesmo resultar em finais trágicos.



Antes objeto de estudo de psicólogos, pedagogos, professores, hoje o bullying também é alvo de estudos da neurociência. A fonte do problema pode ser mais profunda do que se imagina e pode gerar resultados mais catastróficos e duradouros do que se pode prever. Freud explica que por meio da psicanálise é preciso falar e falar sobre assuntos que desejamos processar e superar. Dar voz ao inconsciente como forma mais eficaz para curar desordens nos processos mentais.

Precisamos falar sobre o bullying. Precisamos prevenir o bullying. Precisamos olhar para a vítima e tentar remediar os danos da agressão, mas é preciso também olhar também para o agressor, para a raiz do problema. É preciso analisar os espectadores e suas atitudes ou a ausência delas.

É preciso entender que o bullying também ultrapassou as barreiras da convivência física e chegou ao ambiente virtual. O cyberbullying é também muito preocupante. Escondido atrás de uma conta fake nas redes sociais e de uma tela, o agressor pode ferir uma honra alcançando espaços incalculáveis.

Escola, pais e filhos precisam cada vez mais estreitar relações. Em tempos de jornadas de trabalho estendidas e que se adaptaram à tela de celular, a liberdade trazida com a internet, também pode aprisionar ao tempo, que nos leva a uma distração que pode ser perigosa.