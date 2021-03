Algumas pessoas se dão mal, especialmente empresários que se julgam autossuficientes e acham que apenas usando o bom senso, tudo pode ser resolvido, bem assim, contadores que se metem a executar tarefas inerentes aos profissionais do Direito, alegando serem serviços correlatos.

Não restam dúvidas que tais conjecturas, são das mais estapafúrdias, podendo resultar em prejuízos à empresa; quanto ao contador, além de pôr em risco a sua idoneidade profissional, pode causar danos ao seu cliente.

O direito existe justamente porque o bom senso, não supre de modo algum, a correta maneira de se defender direitos; tampouco as tarefas contábeis podem substituir as atividades jurídicas, pois, se assim fosse, não seriam necessários advogados, nem tampouco existiria o direito. Eu já me deparei com esses dois tipos de pessoas inconsequentes.

Em uma manhã, recebo um telefonema de um contabilista indagando se eu poderia recebê-lo em meu escritório, pois ele gostaria de falar comigo sobre um assunto que só poderia ser tratado pessoalmente.

Sendo assim, disse-lhe que o atenderia às 15h. No exato horário ele chegou, então, de chofre, falou que precisava da minha ajuda para resolver um problema: “Dr., entrei numa fria, pois a defesa fiscal que eu fiz para o Sr.(Fulano) não foi aceita e o juiz da ação mandou bloquear todas as contas nos bancos onde ele opera. Dr., me ajude nisso, podemos fazer uma rachadinha nos honorários.”

Então eu lhe disse: “Olhe, eu quero que você se retire, agora, do meu escritório, faça de conta que nunca esteve aqui.” Ele saiu sem esboçar qualquer reação. Não sei o que houve depois, vez que, não mais tive notícias dele nem do tal cliente, para quem eu já havia prestado alguma assessoria, coincidentemente, na área fiscal. É por isso que digo: “Nunca deve alguém, que não é, brincar de ser advogado.”

Luiz Itamar Pessoa

Advogado