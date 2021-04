Brasileiros, devemos sofrer?

Jair Bolsonaro, nesta semana, comentou que se os brasileiros resolvessem votar em Lula e este ganhasse em 2022, estes mereceriam sofrer. Uma afirmação dessa vinda de um chefe de Estado a respeito do seu próprio povo, que o elegeu, já é um absurdo por si só.

Ele pode discordar do destino escolhido através do voto, esbravejar, dizer que o povo foi enganado, ou até mesmo gritar aos quatro ventos “Stop the counting”, como fez seu ídolo e colega de despautérios estadunidense Donald Trump.

No entanto, algo que o chefe do executivo federal ou qualquer agente público eleito republicanamente jamais poderia fazer é desejar o mal ao seu povo, mesmo que este não o eleja.

A situação é ainda mais absurda, pois esse mesmo povo já sofre como nunca antes, com mais de 375 mil mortos por uma única doença, mais de 10% do número de casos do mundo, mesmo com o Brasil tendo um pouco mais de 3% da população mundial. Bolsonaro atrapalha o enfrentamento da pandemia, tanto por falta de políticas públicas eficazes, quanto por seu discurso que confunde e engana aqueles menos educados cientificamente.

Isso já foi comprovado pelo Human Rights Watch e por uma pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP e da Conectas Direitos Humanos, que analisou 3.049 normas federais e revelou de forma contundente que há “a existência de uma estratégia institucional de propagação do vírus, promovida pelo governo brasileiro sob a liderança da Presidência da República”.

Isto é, sem querer - talvez por um ato falho - o presidente expôs mais uma vez sua opinião sobre os brasileiros: que deveriam se submeter a um batismo de sangue para resolver os problemas, como uma vez disse em uma entrevista, quando falou que a democracia não resolveria nada e que eram necessárias umas 30 mil mortes para que tudo se resolvesse. 30 mil não, já estamos em 375 mil, senhor presidente.

Já é sofrimento suficiente para Vossa Excelência ou precisamos de mais avós, pais, mães e filhos, principalmente de famílias pobres, mortos pela sua irresponsabilidade e falta de humanidade, honestidade, inteligência e competência?

E, brasileiros, precisamos sofrer ainda mais?

Igor Mascarenhas

Educador e sociólogo