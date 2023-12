Brasil: uma reflexão que devia ter sido feita ontem

Causou grande repercussão (chegando mesmo a viralizar nas redes sociais) uma entrevista – a uma emissora de televisão – onde uma alta autoridade do primeiro escalão da República se declara “comunista, marxista leninista”. Nessa mensagem do WhatsApp, o entrevistado chegaria a lembrar que o líder soviético Vladimir Lenin recomendava usar o “idiota útil” (leia-se: a massa, ou a maioria da população) para incitar o “ódio de classe” e “destruir a família e a espiritualidade”.

Nessa mesma entrevista, segundo as redes sociais, tais táticas teriam sido tiradas de um suposto “testamento” de Lenin, líder da Revolução Russa de 1917. E conclui a mensagem: essa alta autoridade da República brasileira estaria colocando em prática – no governo atual – tais táticas, estas surgidas com Revolução Comunista de 1917. Temos visto muitas coisas erradas no Brasil, nos últimos tempos. Mas custa crer que tais declarações tenham sido feitas (como sugere a mensagem do WhatsApp) por uma pessoa que detém extrema responsabilidade na República brasileira.

Pegando o gancho acima, relembro que também circula no WhatsApp um vídeo onde um angolano comenta as táticas usadas pelo Partido Comunista quando se apossou daquele país, no último quartel do século XX. Segundo vídeo, quando Portugal perdeu a guerra contra os movimentos armados que lutavam pela libertação da Angola, foi feito um acordo entre os três movimentos que fizeram a guerra com o governo português. Ficou acertado que o povo angolano através de uma eleição livre e democrática escolheria o novo presidente daquele país.

Na hora os comunistas aceitaram o que foi sugerido. No entanto, dias depois, enquanto os outros movimentos armados procuravam se organizar como partidos políticos o MPLA-Movimento Pela Libertação da Angola, de orientação comunista, apoderou-se do governo com o auxilio da ditadura cubana. Unilateralmente, os comunistas declararam a independência da Angola. Com apoio de Cuba – recebendo armas e assessores militares daquela nação, entraram em luta com os demais movimentos.

E nisto foram trinta anos de guerra civil, nos quais o MPLA consolidou o domínio sobre Angola. Apesar das riquezas e recursos minerais daquela nação, o comunismo tornou a população angolana uma das mais miseráveis do continente africano. Ainda hoje, apesar do fracasso do socialismo real, decretado pela União Soviética em 1989, Angola é ainda um país despedaçado e desorganizado. Quase tudo está nas mãos do Estado. A iniciativa privada pouco se desenvolveu. E qual a lição que os brasileiros podem tirar da tragédia de Angola?

Muito simples. Temos que tornar o tamanho do Estado brasileiro o menor possível. Priorizar o que gera riqueza, emprego e renda. E isso só a iniciativa privada faz com eficiência. Um exemplo é o agronegócio que deixou de ser uma política prioritária no atual governo federal. Ora, O agronegócio é percebido por 47% dos brasileiros como principal gerador de riquezas no país, desbancando os demais setores. O dado faz parte da última pesquisa semestral do observatório da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Estimular a exploração das nossas riquezas do subsolo. Dentre os muitos tipos de minérios encontrados, o país se destaca na produção de ferro (hematita), estanho (cassiterita), alumínio (bauxita), manganês (pirolusita), ouro, nióbio, titânio, urânio, sal, calcário, barita, areia, caulim, níquel, chumbo, cobre, zinco etc.

Estimular as micro e pequenas empresas. Elas são as principais geradoras de riqueza no Comércio no Brasil, já que respondem por 53,4% do PIB deste setor. No PIB da Indústria, a participação das micro e pequenas (22,5%) já se aproxima das médias empresas (24,5%). Infelizmente o que vemos é que a maior preocupação do atual governo – no ano que findou – foi a demarcação de terras indígenas, a formação de uma base de sustentação do governo cooptando parlamentares, o aumento do número de ministérios... A Argentina de Javier Milei está fazendo exatamente o contrário do Brasil. E não temos dúvida de que daqui a alguns anos “los hermanos argentinos” estarão vivendo numa democracia moderna e próspera. Quanto a nós...

Transcrevo essa “obra prima” que Lenin escreveu:

“O estado será Deus! Lenin ensinava: usaremos o idiota útil na linha de frente, incitaremos o ódio de classes e destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que caírem de nossas mesas. Não há moral na política, apenas conveniência, um canalha pode não ser útil apenas por ser um canalha.

Os comunistas devem lembrar-se de que falar a verdade é preconceito de pequeno burguês; uma mentira, por outro lado, é muitas vezes justificada pelo fim. É preciso empregar todos os estratagemas, ardis e processos ilegais, silenciar e ocultar a verdade. Dai-me quatro anos para ensinar as crianças e as sementes que terei plantado jamais serão erradicadas. Destrua a família e destruirás o país. É verdade que a liberdade é preciosa, tão preciosa que deve ser cuidadosamente racionada.

Aquele que agora fala sobre a liberdade de imprensa retrocede e impede a nossa corrida impetuosa ao socialismo. Uma das condições básicas da vitória do socialismo é o armamento dos bandidos e o desarmamento da classe média. Um homem com arma pode controlar cem desarmados. O sistema de licença e registro é o dispositivo perfeito para negar posse de armas à classe média. Procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo, para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa.

Lembramos que o objetivo do socialismo é o comunismo. A minoria organizada irá derrotar a maioria desorganizada todas as vezes. A melhor maneira de destruir o sistema capitalista é depravar a moeda. A imprensa não deve ser apenas uma propagandista coletiva e agitadora coletiva, mas também uma organização coletiva das massas. Corrompa a juventude e dele liberdade sexual. Infiltre-se e depois controle todos os meios de comunicação de massa. Divida população em grupos antagônicos incentivando as discussões sobre ações e assuntos sociais. Fale sempre sobre democracia e em estado de direito, mas tão logo haja como oportunidade. Assume o poder sem nenhum escrúpulo.”

A Igreja Católica que Jesus e Nossa Senhora nos legou foi uma verdadeira dádiva sagrada para a humanidade. Eu não sei o que seria de nós sem ela e os ensinamentos que, ainda hoje, nos guia com amor ao próximo e à humanidade. Entretanto, tudo quanto foi de perseguição e massacre, o comunismo onde ele foi implantado, a Igreja foi vítima. Tivemos muitos papas e bispos que foram verdadeiros seguidores de Cristo, inclusive padres e freiras. Como não posso citar a todos, vou resumir em dois: o Papa Pio XII, esse, o Papa da última Guerra Mundial, e João Paulo II, que foi o Papa da queda do Muro de Berlim, que foi a maior humilhação à humanidade pelos comunistas. Neles quero nominar os demais que foram verdadeiros santos e santas. Mas a vida da Igreja não foi fácil.

Aqui no Brasil, onde foi criada uma instituição chamada CNBB – Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, onde contou com simpatizantes da esquerda, inclusive na fundação do PT, com a implantação da teoria da libertação, onde a própria Igreja e o Brasil foram suas vítimas. Aproveito a oportunidade para lembrar que o Frei Beto, um dos mais empolgados, rompeu com o mesmo entusiasmo que o levou aquele movimento também a abandonar por completo essa esquerda fajuta que luta para implantar o comunismo no Brasil.

E assim, foram muitos que abandonaram. Mesmo assim, ainda tem essa chaga maldita no seu seio. Aproveita a oportunidade para citar esse pensamento que o santo Padre Cícero falou durante sua vida sofrida de Padre e Santo, até por parte da Igreja, que agora o reconheceu como santo, que ele sempre foi.

Esse pensamento ele pregava em todos os seus sermões. O comunismo é a luta do demônio contra Deus.

Padre Cícero Romão Batista, 1934.

Humberto Mendonça é empresário