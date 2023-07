Brasil, terra de Santa Cruz

Devemos aos jesuítas o início da colonização brasileira e, acima de tudo, a nossa fé na religião católica. No meu tempo de jovem, todos os princípios que nos regiam era uma verdadeira escola para vida: a nossa fé em Deus e o nosso respeito à Justiça, principalmente foram importantes na nossa formação. Dentre minhas lembranças do passado destaco os partidos políticos, existentes no Brasil, na minha juventude: UDN, PSD, PTB, PRP (partido dos integralistas), PCB, dentre outros.

Dirigidos por homens do naipe do Brigadeiro Eduardo Gomes, Benedito Valadares, Getúlio Vargas, Plinio Salgado e Luís Carlos Prestes. Os seguidores desses partidos eram pessoas idealistas, os quais, independentes de ideologia, cultuavam fidelidade à pátria e à família. Sentimentos esses que passavam de pai para filhos e para netos. No meu caso, como udenista, ainda hoje cultuo aqueles princípios que o meu pai e meu avô viveram intensamente.

Na minha UDN eu acompanhava homens da estatura moral de um Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, Adauto Lucio Cardoso, Afonso Arinos, Bilac Pinto, Milton Campos, Juraci Magalhães, o senador Vigilo Távora e o pai deste, o senador Manoel do Nascimento Fernandes Távora, do meu Ceará. O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o vigário da cidade e membros da Polícia Militar eram as pessoas respeitadas nas cidades, naquela época. Os professores faziam parte das nossas famílias, pois a dedicação deles para com os seus alunos era algo admirável.

E, por isso, eles eram tão respeitados, como eram os nossos pais. Atualmente tudo isso foi por água abaixo. Qual o cenário de hoje? A nossa classe política, atualmente, tem se constituído numa coisa deprimente. Ela age sem qualquer sentimento de amor, quer à pátria, quer à família. Esta, instituições sagradas que deveriam dar suporte à vida dos homens públicos, muitos desses utilizados como parceiros na corrupção noticiada corriqueiramente pela mídia. No meu Cariri, tínhamos uma boa representação na Assembleias Legislativa e na Câmara Federal. Nesta última tiveram destaque homens como Dr. Leão Sampaio, Ossian Araripe, Dr. Antônio Araripe, Dr. Mauro Sampaio, Wilson Roriz, Figueiredo Correa, Dr. Joaquim Teles, Romel Feijó, dentre outros. No Senado da República, tivemos Wilson Gonçalves e Reginaldo Duarte.

Na Assembleia Legislativa passaram figuras como José Napoleão de Araújo, Dr. Pio Sampaio, Dr. Sebastião Cavalcante, Stenio Dantas, Eudoro Santana, Derval Peixoto, Zé Monteiro, wilson Machado e Carlos Cruz. Sobre Dr. Leão Sampaio, lembro-me de um encontro que tive com ele, quando este já havia se afastado da vida pública, depois de exercer oito mandatos como deputado federal. Perguntei a ele como avaliava o Congresso dos novos tempos. Ele respondeu: “Humberto, no meu tempo eu já vinha notando, a cada legislatura, a queda da qualidade da nossa representação nas duas casas legislativas federais”. Isso há quarenta anos. Se compararmos com o Congresso dos dias atuais, a imagem piora. Antigamente, pesava muito a família e a postura do cidadão de um modo geral. Hoje nada disso influi mais, pois o que realmente pesa é a compra de votos.

Daí quando os deputados se elegem só vale tráfico de influência e o dinheiro. Por isso o deputado perdeu seu valor, chegando ao ponto que ninguém saber mais sequer o seu nome e muito menos o que eles representam de fato na vida pública. Quando me refiro à representação política do Cariri, faço-o com muita tristeza. O Cariri de hoje é o símbolo da falência dessa representação política. Tanto é verdade, que a maior representação política do Cariri hoje é um deputado de outra região, o qual sempre atuou no Sertão Central e na Região Metropolitana de Fortaleza. A prova dessa falência é que a eleição de prefeitos e deputados tem que passar pelo seu crivo. Todas as cidades perderam a sua autonomia e liderança, em benefício do PT.

O que comprova que essas lideranças locais não apitam nada e nada decidem. Voltando ao tema inicial desse artigo. Hoje ninguém respeita mais ninguém; os professores são pessoas quase anônimas, muitas vezes desrespeitados pelos alunos em sala de aula. Na área da Justiça, é lastimável o conceito deste poder republicano junto à opinião pública. Estou me referindo aos tribunais superiores, que pelo desgaste, terminam refletindo nos demais setores da sociedade.

O que incentiva pessoas mais simples, a enveredarem pela criminalidade, esta pouco punida pelos órgãos responsáveis. Chegamos ao fundo do poço na política, desde que o sistema de reeleição foi implantado em nosso país pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Só Deus sabe o quanto custam ao erário público, essas reeleições. O quanto custa essa enxurrada de partidos políticos, que chegam hoje ao número de vinte e cinco. Alguns desses partidos servem apenas de moeda de troca, e de clientelismo. Partidos responsáveis pelas eleições de Lula (em 2002 e 2006) e Dilma Rousseff (2010 e 2914).

E que agora voltaram ao poder neste 2023. Não fosse a iniciativa de reeleição, proposta por Fernando Henrique Cardoso, seu sucessor teria sido eleito com facilidade, em face da política econômica de então ter arrumado a casa, sem desgaste. O sistema de reeleição foi um verdadeiro desastre, trazendo-nos as privatizações. A continuidade desse processo ainda contaminou o PT. E tudo veio desaguar nessa desgraça que é o Brasil de hoje. Estamos ameaçados de nos transformarmos numa nova Cuba.

E a nossa classe política continua totalmente omissa. Não houve, até agora, no Congresso Nacional, um só pronunciamento de repercussão junto à opinião pública. Ainda bem que uma boa parte da sociedade acordou, como vimos nas portas dos quartéis e no último dia 7 de setembro. O Brasil se acha tão humilhado, nos dias atuais, com seu Presidente “confessando que é comunista e não abre” (dito na última reunião do Foro de São Paulo); e ainda autorizou um grupo de militares de nossas Forças Armadas fazer treinamento na China comunista. Que Deus continue abençoando este Brasil, terra de Santa Cruz.

Humberto Mendonça é empresário