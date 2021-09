Brasil: nova Irlanda?

Nos séculos anteriores a batata se tinha popularizado como cultura de alimentação dos pobres da Irlanda. Nos anos 1840 uma praga apodreceu as plantações do país. Havia também uma grande desigualdade na propriedade da terra. E o governo inglês da época, que dominava a Irlanda, acreditava que não cabia ao Estado intervir para salvar os pobres, pois isso distorceria as leis de mercado. E os camponeses, a grande maioria da população, começaram a morrer. De fome.

Pressionados, muitos deixaram o país. Não que a fuga significasse muita coisa. Alguns barcos tinham o apelido de navios-caixão. Multidões foram para os Estados Unidos, e é uma história conhecida que naquela época as famílias Kennedy e Fitzgerald emigraram. Anos depois nasceria o seu bisneto John Fitzgerald Kennedy, o célebre presidente estadunidense.

A economia, a estrutura social, tudo na Irlanda murchou. Os movimentos pela independência se fortaleceram. Isso ocorreu há muito tempo. Poder-se-ia pensar que a Irlanda já superou há muito a Grande Fome, que teria ficado apenas como trágico episódio do passado.

A Irlanda superou a sua Tragédia de 1845. Ela a superou... há cinco meses, em abril de 2021. Pois foi só nesse mês que a população do país voltou ao nível de 1851 – cinco milhões e dez mil habitantes. Quase dois séculos para superar um misto de tragédia ambiental e política equivocada.

Os mesmos fatores se unificam no Brasil. O impacto triplo de uma pandemia, da destruição dos biomas e do extremismo político impactam o país em sua economia, sua coesão social e sua demografia, e seus sintomas principais são a volta da fome e a morte de mais de meio milhão de pessoas.

Há diferenças. Na época dos irlandeses havia grandes fronteiras a serem ocupadas, e virtualmente inexistiam barreiras à imigração. Hoje não é o caso. O Brasil também é muito maior que a Irlanda – mas a capacidade dos territórios de absorver população se encontra comprometida pelo estresse ao qual se submetem os biomas.

Pensa-se que os países sempre superam rapidamente seus problemas. A Irlanda nos mostra o contrário. Que nós brasileiros tenhamos bom senso de não nos afundar em uma crise que pode durar muito tempo, como ocorreu com a Irlanda.

Paulo Avelino

Administrador