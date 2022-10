Brasil na UTI

O nível de crescimento econômico e desenvolvimento social de um país é resultado da história dele, do papel que exerce dentro da divisão internacional do trabalho, da cultura e do seu sistema político. Desse modo, a realidade de cada país é única e irrepetível.

No entanto, alguns parâmetros são utilizados para comparar o nível de progresso, estagnação ou retrocesso entre as nações. Nesse panorama, o Brasil vem trilhando um descaminho expresso na destruição das políticas públicas e na queda no ranking do índice de desenvolvimento humano (IDH).

A tentativa mais recente de rechaçar a política de cotas raciais nas universidades públicas também é sintoma do quadro regressivo e antidemocrático no qual o Brasil está imerso. A proximidade das eleições vem descortinando um quadro nada animador.

A democracia Brasileira que nunca refletiu a pluralidade social e sempre foi constrangida por golpes e ditaduras é, atualmente, atacada de forma avassaladora. A intolerância e o fundamentalismo crescem à medida em que as eleições se aproximam e o discurso político se revela cada vez mais empobrecido e odioso. A linguagem beligerante, a misoginia e o casamento desastroso entre política e religião dão o tom no cenário político.

O nível de violência política sem precedentes nos questiona e nos mobiliza. Desse modo, é oportuno perguntar por que negamos reiteradamente o diálogo e a busca coletiva na resolução dos problemas brasileiros? Por que tornamos invisível e inaudível a maioria da população brasileira? A democracia clama por resposta.

Kalina Gondim é doutora em educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC)