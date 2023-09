Brasil em destaque na ONU

Na passada semana o Brasil retomou protagonismo na Assembleia Geral das Nações, realizada a cada mês de setembro, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornando ao palco principal, após 14 anos de seu último discurso no portentoso fórum global, quando estava prestes a encerrar o segundo mandato como nosso Primeiro Magistrado.

Em sua reestreia no evento, que reúne quase a totalidade dos países, o presidente brasileiro enfatizou a necessidade de se combater as agressões ao meio ambiente, também conclamando aos chefes de Estados a centralizar em ações para mitigar as desigualdades, cada vez mais acentuadas entre ricos e pobres, que, em pleno século XXI, resultam em cerca de 800 milhões de pessoas convivendo com o estigma da fome no planeta.

Numa tradição que remonta ao ano 1947, à nossa Nação foi concedida a prerrogativa de abrir os trabalhos ordinários daquele organismo, na ocasião, cabendo ao então habilíssimo ministro das Relações Exteriores, Osvaldo Aranha, falar solenemente, culminando em deferência que, sem de dúvida nenhuma, projeta o país nos circuitos político e diplomático, especialmente em torno de questões mais complexas para os destinos da nacionalidade.

Um grupo reunindo mais 20 de parlamentares (incluindo os presidentes Rodrigo Pacheco e Arthur Lira), acompanhou o nosso governante, tendo em vista que alguns temas abordados no respectivo conclave dependem da chancela da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, para que surta os efeitos preconizados no plenário daquela Assembleia.

A modéstia não me impediria de recordar que, em anos recuados, este colunista integrou comitiva do Presidente da época, José Sarney, quando senti a magnitude do memorável acontecimento, sobrelevando a palavra do Primeiro Mandatário de nossa Pátria, numa tribuna nobre de ressonância universal, já que lá estiveram, como agora, delegados da maioria das áreas continentais.

Mesmo ainda contando pouco tempo de sua terceira gestão, Lula conseguiu expressar os seus principais objetivos aos líderes mundiais, por isso sendo aplaudido diversas vezes pelos demais presentes.

Para si próprio, certamente aduziu: “valeu a pena representar aqui a brava gente brasileira...”.

Mauro Benevides é jornalista e senador-constituinte