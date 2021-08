Borba Gato em chamas: a recusa de um monumento ao genocídio indígena

Legenda: Jorge Portela é formado em História pela UECE Foto: Arquivo pessoal



Em 2020, estátuas de Cristóvão Colombo foram depredadas, monumentos confederados foram derrubados, e a escultura de Edward Colston foi jogada ao rio. A onda de contestação de estátuas ao redor do mundo, intensificada depois da morte de George Floyd, visou combater referenciais escravagistas. Junto a esses exemplos, a queima da estátua de Borba Gato apenas faz parte de uma longa tradição iconoclasta que se estende desde a Antiguidade. Derrubar estátuas não é vandalismo, é sintoma político de mudanças históricas.

Os contrários a esse tipo de ato argumentam que “vândalos estão apagando a história”. Monumentos são lugares de homenagem, de celebração, e não de conservação da História. Sua função é preservar uma memória de exaltação pública.

A História de uma nação é conservada pelo sistema educacional e de pesquisa de um país, não depende de estátuas, e retirá-las não resulta em seu esquecimento, assim como as referências ao holocausto não foram esquecidas, muito menos homenageadas. Elas são encontradas em museus, que se convertem em espaços para a reflexão sobre o passado. Por outro lado, fazer parte da História não deveria garantir a Borba Gato um lugar de honra no espaço público.

Os bandeirantes representavam a Coroa Portuguesa e financiadores particulares que buscavam explorar as novas terras. São Paulo, enquanto vila, foi ponto de partida das inúmeras entradas e bandeiras que devassaram a Mata Atlântica. Por consequência, expandiram as fronteiras para além do que determinava o tratado de Tordesilhas. Além da busca por riquezas minerais, os bandeirantes visaram a captura de índios para o trabalho escravo. Ao dizimar tribos inteiras em nome do avanço da civilização, ganhavam títulos por serviços prestados a Coroa.

Riqueza e poder à custa do genocídio indígena: essa era a motivação de um mercenário como Borba Gato. Logo, defender a permanência desse tipo de símbolo é estar de acordo, consciente ou inconscientemente, com as remanescências da escravidão, isto é, a exclusão, o racismo, a desigualdade. E mantê-las de pé é um desrespeito a memória indígena.

Jorge Portela

Historiador