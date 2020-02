O Carnaval, maior festa popular do país, está chegando. Tempo de alegria e de diversão total para muitos, mas também de recolhimento e de descanso para tantos outros. Para os que gostam da folia, serão quatro dias de desfiles, de festas nos clubes, nas ruas e avenidas da maioria das cidades do País. Muitos saberão aproveitar bem esses dias para interagir com os familiares e amigos, distraindo-se em meio às brincadeiras bem típicas desse período, ao som de belos sambas e das tradicionais marchinhas que resistem à passagem dos anos. Outros sairão de casa e deslocar-se-ão para os desfiles dos cordões, maracatus e escolas de samba, como acontece em Fortaleza, mantendo um costume que vem desde a época do velho corso que acontecia na Avenida Duque de Caxias e que, mais modernamente, foi transferido para a Avenida Domingos Olímpio. Há ainda os que viajarão para o Rio de Janeiro, onde assistirão os grandiosos desfiles da Mangueira, Beija-Flor e outras escolas de samba famosas, ou para outras capitais, notadamente Salvador, Recife e São Paulo. Para os verdadeiros foliões, o que importará, sem dúvida, será curtir o Carnaval com tranquilidade e paz, num ambiente de respeito e de festa contagiante.

Para os que preferem a tranquilidade do período, muitos se refugiarão em casa, no balanço de uma rede ou na leitura de algum livro interessante. Outros procurarão relaxar-se contemplando o litoral ou, ainda, indo ao cinema, selecionando os filmes de sua preferência. Não importa! Para todos, nossos melhores votos de que o Carnaval seja aproveitado da melhor maneira, dentro dos limites da responsabilidade, sem exageros. Que se procure viver estes quatro dias de descontração evitando excessos, a ingestão de álcool ao volante , precavendo-se nos banhos de mar para evitar afogamentos , seguindo as recomendações divulgadas pelos órgãos de segurança.

De nossa parte, bom carnaval para todos!