Bolsonaro e a urna eletrônica

Legenda: Gilson Barbosa é jornalista Foto: Arquivo pessoal

Sem dúvida, caro leitor, é muito difícil compreender essa relação – antes de amor, agora de ódio – do presidente Bolsonaro com a urna eletrônica. Por esse processo de votação, foi eleito sete vezes deputado federal e, em 2018, presidente. Seus filhos, Eduardo (dois mandatos como deputado federal), Flávio (quatro como deputado estadual e um como senador) e Carlos (seis mandatos como vereador), da mesma forma têm sido eleitos conforme o sistema adotado no país desde 1996, há seguidos 25 anos, sem jamais terem-no contestado.

De uma hora para outra, desde o seu cercadinho palaciano em Brasília, rodeado de “apoiadores” (melhor diria, bajuladores), ou dessas constantes “motociatas” (triste atentado contra a língua, aliás!) que tem promovido país afora, Jair Bolsonaro, chamado de “mito” pelos que costumam adulá-lo, tem adotado um discurso no qual procura jogar no descrédito um trabalho sério, levado a efeito pela Justiça Eleitoral brasileira há quase três décadas!

Ainda ofende constantemente, em público, a figura do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e ainda afirma que, caso não seja adotado o voto impresso nas eleições gerais de 2022, estas não acontecerão.

É o caso de perguntarmos: o que quererá ele, promovendo toda essa situação, afrontando um trabalho que sempre foi bem executado por todos os que compõem a estrutura da Justiça Eleitoral brasileira e sobre o qual , até hoje, jamais pairaram quaisquer provas de que este ou aquele candidato tenha vencido mediante fraude ou coisa semelhante?

Convidado, pelo TSE, a apresentar alguma prova da suposta fragilidade do sistema eletrônico de votação, Bolsonaro simplesmente, até hoje, calou, continuando, porém, a semear a cizânia até mesmo dentro da esfera política. Sua insistência em defender o voto impresso já motivou inclusive reações contrárias de partidos políticos que o apoiam no governo, bem como dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Será por medo de uma eventual derrota que ele pretende mudar as regras ? É um caso a ser pensado, caro eleitor brasileiro.

Gilson Barbosa

Jornalista