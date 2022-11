Boldrin e a cultura popular

Para o folclorista potiguar Luís da Câmara Cascudo (1898-1986), não há povo sem cultura. Todos eles têm capacidade criadora e modificadora de suas tradições. O folclore abrange as diferentes manifestações típicas de cada povo, materializando-se nas danças, ritmos, literatura e em outros segmentos, constituindo assim a identidade social e cultural de um povo.

Rolando Boldrin (1936-2022), morto na quarta-feira, dia 9 de novembro, nascido na pequena São Joaquim da Barra (SP), desde criança conviveu com os festejos, as celebrações típicas de sua região. Foi atraído pela beleza e simplicidade das festas religiosas, dos “causos” contados pelos camponeses de sua cidade e outras próximas, pela cultura caipira do interior paulista. Desde cedo iniciou sua carreira no rádio, como locutor e radioator, partindo depois para a televisão, onde participou de muitas novelas nas extintas Rede Tupi de Televisão e, depois, na Rede Bandeirantes, entre outras.

Várias delas acompanhei ainda rapazinho, como “A Viagem” (1975), “Os Inocentes” (1974), “Mulheres de Areia” (1973), “O Profeta” e “O Espantalho” (ambas de 1977). Boldrin definia-se principalmente como ator, trabalhando na TV (1954-1981), com muito sucesso, e também no cinema (cinco filmes, entre 1958 e 2017).

Porém, seu talento como apresentador de programas ligados à difusão da cultura brasileira superou ainda mais os limites de sua longa carreira. Nessa atividade, esteve na TV Globo, no programa Som Brasil (1981-1984), prosseguindo com Empório Brasileiro (Rede Bandeirantes, 1984-1986), Empório Brasil (SBT, 1989-1990), Estação Brasil (TV Gazeta de São Paulo com a Rede CNT, do Paraná, 1995-1996) e na TV Cultura de São Paulo, onde brilhou, por 17 anos (2005-2022), com o Sr. Brasil.

Em todos eles, mas neste último, em especial, Rolando Boldrin deu vez e voz não somente a artistas famosos como Almir Sater ou Renato Teixeira, mas principalmente a poetas, violeiros, grupos folclóricos de dança, músicos sertanejos de todas as regiões do país, a todos recebendo com sua proverbial simpatia e um largo sorriso. Declamador de belas poesias e de histórias matutas que narrava com seu estilo peculiar, Boldrin, aplaudido e reconhecido pelo público que lotava os estúdios onde apresentava seus programas, deixa muitas saudades. A cultura popular fica órfã do amor de Boldrin por ela e dos retumbantes aplausos que recebia. Fará falta, com muita certeza, mas deixou seu nome marcado na história da cultura brasileira.

Gilson Barbosa é jornalista