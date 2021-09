Blockchain: segurança no mercado

Uma das tecnologias mais seguras e que tem ganho cada vez mais espaço, principalmente no mundo corporativo, é o blockchain. Ante a realidade de uma segurança cibernética mais reforçada, essa tecnologia, que ficou conhecida com a criptomoeda Bitcoin, tem sido uma solução para empresas e poderes públicos que querem inovar de forma segura e liderar no mercado ofertando serviços seguros aos clientes.

Exemplo é a Prefeitura do Recife, que divulgou a intenção de criar um passaporte da vacina por meio de aplicativo usando a tecnologia, tal é o nível de segurança e confiabilidade no blockchain. Em época que ainda se enfrenta uma pandemia, a solução pode ser uma saída para evitar fraudes e dar mais segurança na retomada da economia.

Importante frisar que o que garante essa seguridade no processo é o sistema da tecnologia, formado por uma corrente de blocos ligados entre si em sequência (daí o nome blockchain), onde cada um traz um conjunto de informações específicas.

Cada bloco é formado por, além da informação, um código hash (identificador) que, além de dar a identidade daquele bloco, traz informação do código do bloco anterior. É aí onde está o segredo do negócio. Se houver alteração na informação do bloco, é necessário alteração em toda a corrente e, para isso, é preciso um alto poder computacional e consumo grande de energia, o que torna a tentativa de ataque “impraticável”. É por essa razão que os dados de blockchain são considerados imutáveis, seguros, confiáveis e os participantes podem ter sua privacidade preservada.

Com a evolução da tecnologia Blockchain e inúmeros investimentos em pesquisas e projetos pilotos, as possibilidades são infinitas para o mercado. Hoje algumas já aplicadas são identidades de pessoas e objetos, controle de acesso, pagamento e transferências, emissão de diplomas, registro de direitos autorais, entre outras finalidades. Basta apenas imaginar como aplicá-las.

Alex Monteiro

Analista de sistemas