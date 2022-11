Black Friday e a cibersegurança

A Black Friday é uma época de grandes oportunidades, mas de imensos riscos para a cibersegurança de usuários e empresas, especialmente quem estiver ligado ao e-commerce. Não por acaso, o Brasil é o país da América Latina que mais foi alvo de ataques cibernéticos por ransomware no ano passado. Em 2021, o país sofreu 39 ataques cibernéticos de grande proporções, de acordo com estudo da Unit 42/Palo Alto Networks. Infelizmente, em muitos casos os cibercriminosos utilizam o comércio pela internet como ferramenta para tentativas de golpe. Por isso, consumidores e empresas devem estar equipados com boas práticas e soluções de cibersegurança.

O pishing é uma das formas de fraude mais utilizadas. Trata-se de um link, enviado por mensagem ou e-mail, que, ao ser clicado, redireciona para um site falso, que solicita senhas e dados do usuário. Para evitar esse golpe, o usuário não deve abrir mensagens de quem não conhece, nem executar arquivos anexados.

Também é preciso atenção redobrada com as transações por PIX, especialmente se envolver um QR Code. Por vezes, os fraudadores elaboram um código falso e direcionam a transferência para outro destinatário. Sempre confira o nome do beneficiário do PIX antes de confirmar o pagamento.

Um cuidado básico, em toda transação, é verificar a existência dos selos e certificados de segurança, usados por lojas online para atestar a segurança - delas e do usuário. Se aparecer a imagem de um cadeado ao lado da URL do site, além de selos de segurança no rodapé da página, a transação é confiável.

Para os lojistas, a melhor forma de se proteger é contratar empresas especializadas capazes de elaborar a jornada da cibersegurança, desde um plano de ação para atacar os pontos frágeis, passando pela criação de camadas de segurança envolvendo as transações financeiras, além do controle e da visibilidade do ambiente virtual da companhia.

Com essas medidas, protegendo computadores, servidores, dispositivos móveis, redes e dados contra ataques, todos podem tirar o máximo de proveito desta época do ano, propícia aos bons negócios e ao aquecimento do mercado.

Alberto Jorge é CEO da Trust Control