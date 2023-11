Black Friday: além das ofertas, como as empresas podem se preparar para data

A Black Friday chega com otimismo em 2023. Importada dos EUA, a data ganhou importância no Brasil pela proximidade com o 13º salário, ampliando possibilidades para clientes e lojistas. Uma movimentação que impacta a sociedade, empresas e a economia, e deve ser acompanhada de perto pelos negócios que queiram impulsionar suas vendas de forma sustentável.

Uma pesquisa do Google mostra que 2 em cada 3 brasileiros pretendem realizar compras durante a data este ano, e 7 em cada 10 devem gastar o mesmo valor ou mais do que no ano passado. Sem a Copa do Mundo – em 2022, a data ocorreu em pleno Mundial, um dia após um jogo do Brasil, desviando a atenção dos consumidores – a expectativa é de um resultado melhor.

No Brasil, a data sempre teve uma conexão com o e-commerce. No Ceará, o faturamento nesse setor das empresas que usam os sistemas da Rede cresceu 89% na data em 2022. Mas para alcançar esses resultados, reagir com agilidade – corrigindo situações ou identificando oportunidades de negócios – é fundamental.

Mas nada adianta se o cliente não conseguir pagar. Nas compras online, a cada 100 pessoas que navegam nos sites, apenas 3 decidem comprar. Destas, cerca de 30% das transações são negadas por diversos motivos. Por isso, a taxa de conversão é um dos fatores mais importantes. Um índice alto, especialmente na Black Friday, garante mais negócios para o varejista – por aqui, ele fica acima de 90%, bem maior que a média do mercado.

Diante destas jornadas, dois temas atuais ganham força: o Pix e a Inteligência Artificial. Enquanto a IA pode ser aliada dos negócios sugerindo conteúdos e aprimorando algoritmos de buscas, aceitar o Pix é fundamental. Online e instantâneo, ele tem um grande alcance – mais de 140 milhões de brasileiros já o utilizaram, segundo o Banco Central. E quanto mais opções de pagamento, mais chances você terá de vender.

É sempre importante lembrar: o consumidor está mais atento aos preços ao longo do ano – e quer ter o desconto real prometido. Ter uma boa precificação– que não comprometa o negócio e chegue a um ponto de equilíbrio, sem descontos falsos – é fundamental para fidelizar e conquistar novos clientes. Uma preparação antecipada e uma estrutura confiável e segura são essenciais; mas o cliente precisa enxergar o valor real das ofertas.

Angelo Russomanno é diretor da Rede Itaú