Biodiversidade cearense

Legenda: Artur Bruno, secretário do Meio Ambiente do Ceará Foto: Saulo Roberto

No dia 10 de agosto de 2021, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) lançou o Inventário da Fauna de Invertebrados do Ceará. O evento foi uma realização do Governo do Estado do Ceará, por meio da SEMA, em parceria com a Equipe do Programa Cientista-Chefe Meio Ambiente, com o apoio da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap).

O Inventário é um trabalho que pertence à sociedade. Afinal, a ciência não pertence a ninguém: é de todos, porque todos se beneficiam com o conhecimento. No Ceará, temos 2.593 espécies de invertebrados que se encontram em distintos ambientes como sertão, manguezais, chapadas, serras, rios, lagoas, e ambiente marinho raso e profundo. O trabalho que compila informações de séculos de pesquisas foi realizado por mais de 68 especialistas de 21 universidades e institutos.

O Inventário dos Invertebrados foi o capítulo final de uma trilogia. Em fevereiro de 2021, foi lançado o Inventário de Fauna de Vertebrados, com 1.275 espécies. Em maio, o Inventário de Flora, com 2.465 espécies. Agora, com este último levantamento, completou-se o mapeamento da biodiversidade que existe no território cearense, que tem, no mínimo, 6.333 espécies. No site da SEMA (www.sema.ce.gov.br) é possível acessar os três inventários: o da Flora, e os dois da Fauna (vertebrados e invertebrados).

A conclusão e disponibilização dos Inventários da Fauna e da Flora é um marco histórico para o Estado. É uma iniciativa rara em termos de Brasil e pioneira no Nordeste. Tem como objetivo fomentar a melhoria de pesquisas científicas, estudos e relatórios de impacto ambiental, dentre outros, permitindo a proteção dos recursos naturais e fundamentando políticas públicas de proteção à biodiversidade.

O levantamento completo é o ponto de partida para a elaboração da Lista Vermelha da Fauna do Ceará, que classificará o status de conservação das espécies em categorias de risco e assim, fornecerá informações para orientar as ações para a conservação da diversidade biológica do nosso Estado.

Artur Bruno

Secretário do Meio Ambiente do Ceará