Bíblia Sagrada

A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos; não sabemos se é o mais lido e interpretado. Consideramos o Texto mais sábio da literatura universal. É formado por centenas de páginas, escritas sob inspiração divina, abrangendo o Antigo Testamento (escrito antes de Cristo e mostrando a história do mundo) e o Novo Testamento (escrito depois de Cristo e apresentando os ensinamentos de Jesus). Todos os livros bíblicos destacam a importância das análises teológicas, é um convite à reflexão. Existem estudos controversos, no entanto, para nós a Bíblia é a palavra de Deus. É bom salientar que a Sagrada Escritura não pertence aos estudiosos, mas ao povo. As verdades divinas constantes do Livro Sagrado, se consignaram por inspiração do Espírito Santo. O texto não se destina somente à leitura, mas principalmente à oração. Os ensinamentos contidos são vários, no entanto, podemos resumi-los em uma só expressão: “Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo”. A exegese bíblica não é fácil, pois os livros foram escritos em várias épocas e em muitos lugares, por pessoas distintas e em línguas diferentes. Surgiram, ao longo do tempo, conflitos entre ciência e religião, sanados, com a harmonização da fé e da razão. Ademais, dentro de um sentimento ecumênico, o importante é que as mensagens bíblicas orientem todos nós. Em um de seus sermões, disse o padre Antônio Vieira: “Semem est verbum Dei” (A semente é a palavra de Deus). Com efeito, os frutos surgirão e estaremos nos aproximando da felicidade. Ademais, reconhecendo os nossos erros do passado e do presente visaremos com fé, esperança e amor o futuro. Por fim, citaremos 4 citações bíblicas, visando fortalecer a nossa fé: 1_ “O ódio provoca dissensão , mas o amor cobre todos os pecados” (Pv 10,12); 2_ “Quem semeia a injustiça colherá a desgraça” (Pv 22,8); 3_ “Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se” (Mt 10,26) e 4_ “Uma coisa eu sei: Deus está comigo” (Sl 56,9). Aconselhamos, por sua vez, ao leitor, mesmo entendendo claramente o versículo, procurar ler o respectivo capítulo e até mesmo o Livro consonante.