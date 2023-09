Bens financiados podem ser objeto de penhora em processo trabalhista?

Muitos empresários acreditam que ao adquirir maquinários e veículos alienados fiduciariamente às instituições bancárias não responderão, com esses bens, para pagamento de débitos em execução na justiça do trabalho, pois adotam a tese de que a propriedade dos referidos bens somente lhes é transmitida após a quitação dos financiamentos juntos às referidas instituições bancárias.

Existem, todavia, decisões judiciais que vêm sendo proferidas no âmbito da justiça do trabalho e que contrariam essa lógica.

Nos autos do processo de nº 0000789-77.2016.5.05.0291, a juíza do trabalho Priscilla Teixeira da Rocha Passos, da Vara do Trabalho de Irecê/BA, manteve a penhora de um veículo alienado fiduciariamente. Em sua decisão, a magistrada entendeu que o bem não estava impedido de ser penhorado ou ir a leilão, mas que deveriam ser preservados os direitos do credor fiduciário em prioridade à satisfação do crédito trabalhista. Em síntese, o bem deveria ir para leilão, mas do valor arrecadado deveria ser prioritariamente pago o débito ao banco que financiou a compra, e o remanescente seria destinado a execução trabalhista em tramitação.

Nas argumentações de sua defesa a Executada requereu o desbloqueio do veículo alegando que a propriedade não era sua, mas sim do banco financiador.

Em continuidade a análise da decisão, constatamos que a magistrada fundamentou que "(...) o bem não está impedido de ser penhorado ou ir a leilão, desde que sejam preservados os direitos do credor fiduciário em prioridade à satisfação do crédito trabalhista. Assinale-se que, uma vez ciente do procedimento expropriatório, caberia ao terceiro, e não à executada, caso se sinta prejudicado, opor defesa contra a penhora, faltando, pois, interesse à Ré para questionar a penhora, sequer efetivada, com tal argumento." E finalizou ponderando que o veículo estava avaliado em R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais), enquanto que o débito cobrado na justiça do trabalho seria de apenas R$ 5.380,88 (cinco mil trezentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos).

Fica, portanto, o alerta para que os empresários com débitos trabalhistas inadimplidos busquem regularizá-los antes de realizar novas aquisições de patrimônios.



Thiago Pinho é advogado e sócio da Pinho & Albuquerque Advogados Associados