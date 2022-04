Batalha urnística prossegue intensa

Iniciam-se já com maior intensidade as reuniões para definir candidatos ao embate urnístico de outubro vindouro, com entrevistas de postulantes à Presidência da República, em meio a comentários na mídia especializada, com referências divulgadas em televisão, na configuração de chapas harmonizadas e já esboçadas claramente, como ocorreu com o paulista Geraldo Alckmin, recém-filiado ao PSB, numa definição firmada após diversos entendimentos, ensejando registros em todos os veículos de comunicação social.

Se Lula da Silva já armou o seu esquema eleitoral, os demais disputantes também buscam tal alternativa, numa sinalização de que as forças que se apresentam para o pleito tentam encampar como principais itens de campanha aquilo que melhor espelha os anseios do povo brasileiro.

Jair Bolsonaro, por sua vez, mantém firme a disposição de concorrer, mais uma vez, ao elevado posto, congregando admiradores, além de se considerar apto a buscar a reeleição, quando espera realizar gestão que atenda às aspirações de seus correligionários e de todo o País.

Muitos outros, especialmente o cearense Ciro Gomes, mais uma vez, se apresta para ultrapassar os demais concorrentes, calcado em doutrinação impecável que, juntamente com os seus partidários do PDT, servem de lastro solidário, apontado em pesquisas como algo tendente a crescer, quanto mais próximo ficarmos do confronto.

Somem-se a tudo isso os esforços de inúmeras lideranças nos respectivos Estados, empenhadas em garantir um número bem maior de adeptos, o que refletirá em discreta ascensão, comprovada em sondagens sucessivas.

Outros pretensos competidores, agregados em legendas menores, inserem-se nesta refrega, convictos de que poderão chegar ao final da corrida gigantesca com acréscimos nos índices aferidos, abrindo esperanças que os estimulam a continuar nessa luta de dimensões incomensuráveis.

A batalha está deflagrada! Que os pretendentes promovam campanhas atentos aos reais interesses do Brasil, sem transgressões que maculem a nossa democracia. Se assim ocorrer, ao povo agradecido, só resta cantarolar “Ó Pátria amada, idolatrada, salve! Salve!.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte