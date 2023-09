Uma das principais tarefas do movimento feminista moderno é recuperar a imagem de mulheres que tiveram enorme relevância na construção da história do Brasil, mas que ainda não tiveram o devido reconhecimento. Como sou historiador por formação, sei que um destes nomes, sem dúvida, é o de Bárbara de Alencar. Por isso, ela foi motivação para realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa, dia 28 de agosto.

Nascida em Exu, terra de Luiz Gonzaga, no sertão pernambucano, em 1760, foi uma das poucas mulheres participantes da Revolução Pernambucana de 1817, e carrega o título da primeira presa política no Brasil. Bárbara Pereira de Alencar criou raízes no Cariri cearense, onde viveu por muito tempo, casou e teve filhos, ficando conhecida como Dona Bárbara do Crato.

Aos 57 anos, impulsionou os ideais republicanos no Ceará e, em 1817, chegou a declarar a independência do Crato, ainda uma pequena vila na capitania do Ceará de Portugal. Foi assim que o Crato se tornou uma república, mesmo que tenha sido por apenas oito dias, 70 anos antes da independência do Brasil.

Após passar três anos presa – num presídio subterrâneo do Forte de Nossa Senhora de Assunção, em Fortaleza, e também em Recife e Salvador –, ainda teve fôlego para defender seus ideais na Confederação do Equador, em 1824. Na revolta, dois de seus filhos morreram.

Ela é mãe dos revolucionários José Martiniano – também uma das lideranças da Revolução de 1817 e pai do escritor cearense José de Alencar –, e de Tristão Gonçalves de Alencar, que comandou a Confederação do Equador, no Ceará.

Apesar da importância de Bárbara na história do Ceará e do Brasil, a figura da revolucionária não é tão lembrada quanto deveria. Bárbara inaugurou um feminismo complexo em uma sociedade machista, quando a mulher não podia nem falar em política. Desde 2014, o nome Bárbara de Alencar consta no Livro de Aço (Panteão da Liberdade) em Brasília, por Lei sancionada pela então presidenta Dilma.