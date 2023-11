Banco pode retomar imóvel sem decisão judicial

A alienação fiduciária é uma das principais garantias usadas em financiamentos imobiliários, que consiste na hipótese de o devedor ou fiduciante contratar a transferência ao credor ou fiduciário, normalmente um banco, da propriedade resolúvel de imóvel. Traduzindo: enquanto o devedor estiver pagando o financiamento, o credor será proprietário do imóvel e possuidor indireto e o devedor permanecerá com a posse direta do bem. Após a quitação do financiamento, a propriedade se resolve com relação ao banco e passa a ser do comprador do imóvel.

O problema é: “O que acontece quando o devedor ou fiduciante deixa de pagar as parcelas do financiamento?”

A Lei n.º 9.514/1997, que trata do Sistema de Financiamento Imobiliário, prevê que o credor poderá retomar o imóvel para si e posteriormente levá-lo a leilão extrajudicial, sem a necessidade de prévio processo judicial.

Nessa hipótese, o devedor será intimado pelo oficial do Registro de Imóveis para que pague, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem, além de outros encargos, oportunidade em que, caso seja realizado o pagamento, o contrato de alienação fiduciária não será prejudicado.

Do contrário, se não ocorrer o pagamento, o oficial do competente Registro de Imóveis promoverá a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que geralmente é o banco, seguindo os trâmites legais. No prazo de trinta dias, o banco poderá promover leilão extrajudicial para vender o imóvel.

Recentemente, no dia 26 de outubro, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou um Recurso Extraordinário tratando exatamente desse tema, o RE 860.631, de relatoria do Ministro Luiz Fux. O julgamento repercutiu bastante, visto que o STF fixou tese de repercussão geral reconhecendo a constitucionalidade do procedimento da Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário para a execução extrajudicial da alienação fiduciária em garantia, ressalvava a possibilidade de o devedor que se sentir lesado buscar a via judicial em caso de ilegalidades.

Para o Relator Ministro Luiz Fux, essa previsão legal permite o acesso a financiamento imobiliário com taxas de juros mais baixas. Por sua vez, segundo o voto do Ministro Edson Fachin, embora essa previsão legal possa ser legítima, prestigia o mercado de crédito imobiliário em detrimento do projeto de uma sociedade justa, principalmente se considerado o direito à moradia.

Por fim, em que pese o “burburinho” criado com essa decisão judicial, conclui-se que o STF apenas consolidou a constitucionalidade de um procedimento já previsto legalmente desde 1997. Isso poderá enfraquecer, de um lado, os argumentos de possíveis violações ao devido processo legal e ao direito à moradia, mas fortalecer a segurança jurídica do mercado de crédito imobiliário. Vale ressaltar que a decisão do Supremo não invalida ainda a possibilidade de o devedor fiduciante buscar o Poder Judiciário caso o procedimento previsto na lei não seja respeitado, ante a inafastabilidade da jurisdição, princípio que merece ser concretamente aplicado em nosso sistema jurídico.



Doralúcia Azevedo Rodrigues é sócia do escritório Gonçalves Santos Advogados