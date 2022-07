A inovação parte de uma ideia, executá-la exige coragem. No mundo corporativo, então, é preciso ter certeza das nossas ações. O nosso setor bancário viu-se cercado com burocracia que não só tiram o tempo dos clientes, mas também contribuem para uma espécie de monopólio dos grandes bancos. Graças à tecnologia, nossa realidade mudou e permanece em constante transformação.

Hoje, com aplicativos que são muito mais do que “agências bancárias” na palma da mão, começamos a lidar e a significar o dinheiro, físico e sobretudo o digital. Faço parte de um grupo que veio para oferecer soluções financeiras à sociedade.

Lidar com o dinheiro tornou-se uma experiência. Pagamentos instantâneos, pontos eletrônicos em aplicativos e transações instantâneas, para citar algumas das inovações, fizeram da “conta digital” uma necessidade. A pandemia, por sua vez, obrigou o distanciamento social, tornando essa digitalização ainda mais urgente.

A educação financeira, essencial. O PIX foi uma revolução financeira em um país que ainda luta contra a burocracia. O certo é, seja um grande banco ou fintech, devemos trabalhar a favor da comodidade e da transparência entre nossos clientes. A tecnologia é um instrumento de mudança, e o banco digital veio para ficar.

Segundo o Instituto Locomotiva e a TecBan, 42% dos brasileiros possuem contas em bancos digitais e esse potencial só tende a crescer. O setor de serviços financeiros no Brasil previu esse percentual em 2013, com a Lei que estabelece atividades bancárias das Instituições de Pagamentos (Lei 12.865/13).

O mercado, então, viu a necessidade de reinvenção e adaptação. Desse modo, a Onnitech, grupo do qual faço parte, viu terreno fértil e investimos pesado nas nossas plataformas, já consolidadas em outros países. E, agora, o estado do Ceará não fica de fora. Com o Onnibank, do grupo Onnitech, buscamos desburocratizar serviços e explorar o que há de mais moderno em tecnologia, inovação e acesso. Iniciamos nossas operações com pé direito no mercado cearense no dia primeiro de junho. Atuantes no Brasil e em outros países, nossas soluções chegaram para descomplicar a vida de milhões de cearenses.

Halan Bringel é sócio e CEO do Onnibank