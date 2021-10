Balança da justiça equilibrada

Primeiramente uso este espaço para agradecer aos meus pares, defensoras e defensores do Ceará, pela confiança no nosso projeto de fortalecimento da Defensoria. Sabedora do desafio que assumi, com muita honradez, me encho de fôlego, afeto, coragem para trabalhar na recuperação de direitos e amenizar as vulnerabilidades econômicas e sociais do País.

Foram dois anos difíceis, mas também de transformações para a Defensoria. Logo no início do meu primeiro mandato (2020/2021), atuamos como mediadores na paralisação da polícia no Ceará. Em seguida, veio a pandemia, tempo desafiador e também de muitas perdas. E, mesmo nos momentos mais intensos, a Defensoria não parou. Transformamos a Defensoria, uma versão analógica de atendimento em versão 2.0, mais moderna, pois a população mais vulnerável não podia esperar. Revisamos nossos métodos e implementamos serviços com uso da tecnologia. Passamos a fazer atendimento, audiências virtuais e conciliações online… E o resultado foi 1,8 milhão de atuações entre 2020 e 2021. Um número muito expressivo.

Tivemos um momento muito delicado no ano passado, quase inviabilizando o nosso funcionamento. Enfrentamos a diminuição da nossa arrecadação e, graças ao diálogo com os demais poderes, foi aprovada a Emenda Constitucional da Defensoria que abriu as portas para inúmeras outras conquistas e mantendo nosso compromisso de manter acesa a chama do acesso à justiça.

Novos desafios estão postos. Em 2022, completam-se os 8 anos de implementação da Emenda Constitucional 80/2014, que diz que o Estado brasileiro deve dotar todos os municípios com defensores e defensoras. Temos o compromisso de realizar concurso público e convocar novos membros, expandindo a nossa atuação pelo Ceará. Além disso, temos muitos projetos em andamento para avançar, como a Central de Atendimento Remoto Integrada, entendendo que o modelo híbrido de atendimento (remoto e presencial) deve ficar para facilitar a vida dos assistidos.

Nosso enfoque é ampliar a capilaridade da instituição, aprimorar nossos atendimentos e garantir ainda mais estrutura e valorização para membros, colaboradores e estagiários. Daí, destaco toda a minha disposição para trabalhar pelo crescimento da Defensoria: com diálogo, construção de boas práticas e luta para que a balança da justiça seja de fato isonômica, equilibrada e justa. Temos muito por vir e fazer para manter a esperança de melhores dias para todas, todos e todes.

Elizabeth Chagas é defensora pública geral do Ceará

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.