Azenclévio e outros nomes

Escrito por
Gilson Barbosa
Colaboradores
Jornalista
Legenda: Jornalista

Há alguns dias, antes da missa no Santuário de Fátima, aqui em Fortaleza, ao ouvir a relação das intenções para a celebração, chamou-me a atenção um nome: Azenclévio. Curioso, fui pesquisar e encontrei, na internet, o nome Azenclever, que ocupa, no Brasil, a 63.167a colocação, conforme o sítio pesquisado, entre os “nomes mais comuns”(?) no país! Nem imaginava que havia tamanha diversidade de nomes aqui. Há ainda, uma variação: Hasenclever. No total, existem apenas 20 Azenclevers – ou Hasenclevers – no teritório nacional. Fiquei a pensar, assim, em outras situações. Nomes que, com o passar do tempo, tornaram-se raros ou, pelo menos, exóticos. E muitos me vieram à mente.

Entre as mulheres, por exemplo, Marieta, Henriqueta ou Hermengarda. No caso dos homens, a lista é ainda maior. E mais longa! Pode abranger, por exemplo, Epifânio, Fulgêncio, Anfilófio, Boanerges, Aristarco, Arquelau, Eustórgio, Eustáquio, Fortunato, Aristóbulo, Parsifal, Epaminondas, Hermenegildo, Ambrósio,… Creio que, atualmente, devem ser muito poucos os pais que batizam seus filhos com nomes assim. São ligados a tempos passados, quando foram, à época, comuns. Açulado pela curiosidade, pesquisei a origem de alguns. Hermengarda, por exemplo, é nome alemão e significa “a que governa com força” ou “a que protege com força”. Arquelau, por sua vez, de etimologia grega, é “aquele que lidera o povo”. Também grego, Epaminondas é “aquele que está acima do melhor” ou, também, “excelente”. Quanto ao Azenclévio lá do começo, não encontrei explicação minimamente satisfatória. O próprio sítio que trata do assunto explica que esse nome “não possui uma origem etimológica clara ou amplamente documentada em fontes confiáveis”.

Há também nomes que homenageiam deuses e deusas da Antiguidade, como é o caso de Hércules, Hermes, Afrodísio (oriundo de Afrodite, a deusa grega do amor), Diana etc. É notável como os nomes das pessoas, com as naturais transformações vividas pela humanidade, também surgem ou desaparecem com a evolução dos tempos! E surgem outros, em profusão, pois muitos pais escolhem os nomes dos(as) filhos(as) baseados em atores famosos de cinema ou televisão, ou em jogadores de futebol em evidência. Quantos Edsons, hoje adultos, não receberam esse nome em homenagem a Edson Arantes do Nascimento, nosso eterno craque Pelé? Ou Leonel, como Cristiano, pelos admiradores do argentino Messi ou do português, nascido na Ilha da Madeira, Cristiano Ronaldo?

Apenas para terminar, busquei a origem do meu próprio nome e descobri que Gilson tem origem inglesa. Por ser compreendido como “filho de Gil” ou, ainda, “filho de Gilbert ou Giles” (“filho”, em inglês, corresponde a “son”), carrega um significado ligado à ancestralidade ou à força familiar. O assunto é extenso e comportaria infinitas abordagens. Azenclévio me fez divagar.

Azenclévio e outros nomes

Gilson Barbosa
Há 1 hora
