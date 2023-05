Aviação regional é a porta do crescimento econômico

O turismo é um importante impulsionador da economia, capaz de gerar empregos e trazer desenvolvimento para diversos municípios do Ceará e do Brasil. É por isso que eu defendo a necessidade de mais incentivo à aviação regional, inclusive com fontes de recursos da União para facilitar o acesso às cidades com potenciais turísticos.

Estou muito otimista com o início da operação comercial dos voos semanais para Aracati, um município cearense com enorme potencial turístico graças a suas belezas naturais e povo acolhedor. Isso vai ajudar a desenvolver ainda mais esta bela cidade do nosso litoral, trazendo novos turistas e aquecendo a economia da região. O mesmo movimento já aconteceu com outros destinos turísticos cearenses que receberam ofertas de voos regionais regulares, como Jericoacoara, por exemplo.

Já havia levantado essa bandeira quando fui relator do Projeto de Lei 9789/18, que inclui o Fundo Geral de Turismo (Fungetur) entre as fontes de recursos para incentivo à aviação regional. Com esta proposta, a União está deve liberar até 10% dos recursos do Fungetur para as empresas cadastradas no Programa de Aviação Regional (PDAR), sempre respeitando as normas da Política Nacional de Turismo.

É uma medida que deve auxiliar o setor da aviação regional, que, historicamente, passa por dificuldades para se ampliar no Brasil. Apenas cerca de 100 municípios brasileiros são interligados por voos regionais de forma regular. Um número muito pequeno se levar em consideração o tamanho do nosso país. A expansão dessa oferta enfrenta barreiras como preço elevado do combustível, falta de incentivo fiscal e estrutura precária de aeroportos regionais.

Por isso, é necessário um olhar mais focado nas peculiaridades da aviação regional, que não consegue competir de igual para igual com a aviação comercial e acaba ficando prejudicada. Acredito que mais voos regulares vão encurtar as distâncias entre as capitais e as cidades turísticas e elevar mais crescimento econômico e desenvolvimento social.

Eduardo Bismarck é deputado federal pelo PDT-CE