Avanços da cirurgia da coluna

Há uma grande número de pessoas que sentem pavor só de imaginar que podem precisar passar por uma cirurgia de coluna. Porém houve um grande avanço e mudanças nas técnicas cirúrgicas da coluna, instrumentos, anestesia e exames de imagem, oferecendo ao cirurgião de coluna e ao paciente várias opções de tratamento.

Vale ressaltar que 80% a 90% das afecções da coluna, principalmente as doenças degenerativas, melhoram com o tratamento não cirúrgico. Por isso a importância de buscar o especialista para um diagnóstico e tratamento mais preciso.

Com o advento da cirurgia minimamente invasiva, com novas técnicas e instrumentos modernos, menores incisões e danos musculares são possíveis, diminuindo o tempo cirúrgico, oferecendo ao paciente um pós-operatório menos doloroso, uma reabilitação precoce e um resultado mais eficiente.

O padrão-ouro de um bom resultado cirúrgico é saber quando operar e qual a melhor técnica indicar, pois além do diagnóstico preciso e grau de acometimento na coluna, a idade do paciente e as comorbidades são fatores importantes na tomada de decisões cirúrgicas.

Procedimentos que eram proscritos ao idoso, hoje com avanço das técnicas modernas e minimamente invasivas são bem indicadas e com uma boa margem de segurança. É uma outra grande vantagem, porque consegue abordar esses pacientes que na maioria das vezes tem comorbidades associadas como hipertensão, diabetes e cardiopatias, e que outrora eram contraindicadas. Como exemplos podemos citar as cirurgias endoscópicas para hernia de disco cervical e lombar, os bloqueios, denervações e infiltrações para alívio das dores da coluna.

Quando abordamos os possíveis danos neurológicos que as cirurgias de coluna podem causar, que é o grande medo e preocupação das pessoas quando chega ao meu consultório, a monitoração neurofisiológica intra-operatória veio acrescentar, além das técnicas inovadoras, uma maior segurança quanto aos riscos de lesão medular e de raízes.

O avanço da cirurgia de coluna está em uma crescente e direcionará no futuro novas abordagens cada vez menos invasivas, oferecendo as pessoas um tratamento cirúrgico menos dolorosos, mais seguro, com a reabilitação mais precoce e um resultado mais satisfatório.