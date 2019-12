Avanço do tempo

A caminhada do tempo é inexorável. Ele chega e vai logo em frente. Não há pausa. O tempo corre nos trilhos, num certeiro avanço sempre com destino ao progresso da existência de todos nós. No decorrer dos anos, vem sendo assim. Aproxima-se o fim de ano, e os acenos de festas já surgem exuberantes, nos quatro cantos do mundo.

Festa nova num colorido estilizado. É o novo que chega impoluto. Exemplo maior está na numerologia que marca o ano na sua dimensão correta. Sai-se de 2019 e vislumbra-se 2020. Matemática correta na soma dos dias. Está decretado mais um ano bissexto. Muita gente “aproveita” para gritar “é o ano do meu aniversário!”. Conquista, de imediato, uma juventude de quatro anos...

Homens e mulheres correndo para alcançar um novo tempo. Orgulho de ser mais jovens, pelo menos hipoteticamente. Temática gostosa para as redações de jornais com muita gente querendo escrever sobre o novíssimo ano. O 2020 aí está tocando as trombetas para o despertar na sistemática de encantar pela forma ousada da diferença.

Avanço no tempo de forma natural e espontânea. É a técnica elementar da contagem do calendário de um modo geral. Ponto a favor da humanidade. Assomo da tão desejada percepção de que somos “um por todos e todos por um”. Fraternidade com direito à “trégua entre os beligerantes...”

Esperamos um 2020 compatível com a própria singeleza do título milenar que avança no tempo e convida a todos para a grande festa da fraternidade. Pode-se dizer que é possível viver em paz.

Resta repetir o chavão sempre novíssimo: Feliz Ano Novo!