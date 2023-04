Auxílio-moradia para médico residente: um direito silenciado

Mesmo entre médicos e estudantes de Medicina, é pouco conhecido o direito de auxílio-moradia assegurado aos médicos-residentes; sendo que muito poucas pessoas sabem como tal benefício funciona na prática. No entanto, a lei (que regulamente sua atividade) determina que a instituição de saúde responsável pelo programa oferecerá ao médico-residente (durante todo o período do curso) condições adequadas para: a) repouso e higiene pessoal durante os plantões, b) alimentação; e c) moradia.

O direito a auxílio-moradia consiste em um benefício in natura, garantindo ao médico-residente um local de efetivo domicílio. A legislação não dá margens para interpretações no sentido que seria facultativo o fornecimento de moradia aos médicos-residentes. Porém, o descumprimento é tão comum, que os médicos-residentes se sentem intimidados em buscar referido direito.

Nesse contexto, existe também o fato de muitas instituições não possuírem sequer o regulamento que explica o procedimento para requerer o exílio-moradia. Por outro lado, quando existe o regulamento específico, na prática a norma é inaplicável por prever diretrizes burocráticas e proibições que tornam morta a letra da lei.

Diante da reiterada negligência por parte das instituições responsáveis, os médicos-residentes têm acionado o Poder Judiciário em busca da concretização do seu direito. A enorme judicialização da matéria repercutiu no Superior Tribunal de Justiça, o qual firmou entendimento no sentido de que o direito existe e, em caso de impossibilidade de sua prestação direta pela instituição responsável, é assegurada ao médico-residente a percepção do valor equivalente.

A lei deve ser aplicada para os fins sociais a que se dirige. Os médicos-residentes não podem ser silenciados ou negligenciados; na medida em que são profissionais sujeitos a grande exposição e cobrança. Tal panorama deve ser urgentemente alterado. Caso seja recusado o direito ao auxílio-moradia, o Poder Judiciário deve ser acionado para intervir e efetivar a previsão legal, o que pode ser feito por meio de um advogado especializado no tema.

Isabele Cartaxo Sampaio é advogada