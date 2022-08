Autoprodução e mercado livre

Em um cenário de crise hídrica recorrente, instabilidade econômica, pandemia e consecutivos reajustes tarifários, o consumo de energia no Brasil tornou-se potencialmente dispendioso, a ponto de inviabilizar o crescimento econômico, afastar investidores e prejudicar o planejamento de empresas. Situação que não mudará a curto prazo.

Há, no entanto, alternativas viáveis e vantajosas, sobretudo para as indústrias e grandes negócios, como redes varejistas e empresas que possuem demanda energética acima de 500 kW, e elas passam pela Autoprodução de Energia (APE), combinada a outras soluções.

Em 2022, essa modalidade de consumo alcançou a marca de 21 GW de potência instalada no País, conforme a Associação Brasileira de Investidores em Autoprodução de Energia (Abiape). O desempenho resulta da adesão de empresários que buscam economia, autonomia, rentabilidade e eficiência na gestão e consumo de eletricidade.

Porém, no caso dessas corporações de grande porte, enquadradas na alta tensão e cujos gastos com eletricidade ultrapassam os R$ 60 mil por mês, para ser efetivamente lucrativa, essa migração deve ocorrer de maneira híbrida, alinhando a autoprodução à adesão ao Mercado Livre de Energia e à eficiência energética.

Somente no Nordeste, cerca de 10 mil empresas cumprem os requisitos para aderir a esse modelo, proposto de maneira pioneira pela Energia 4.0. Destas, 1.500 estão situadas no Ceará. Isso demonstra quanto desconhecimento ainda há sobre o consumo sustentável e rentável de energia elétrica.

Vale destacar ainda que a autoprodução também alivia a carga do sistema elétrico e ajuda o País a cumprir metas de redução de emissões de gases, uma vez que suas fontes são renováveis e certificadas, a exemplo das gerações fotovoltaica e eólica, que produzem energia limpa e são abundantes.

É certo, portanto, que as alternativas existem, são viáveis e que todos saem ganhando, sobretudo as empresas que optam pela migração, beneficiadas pelo empoderamento na geração e consumo de energia, além de uma economia média de 30% no gasto anual com eletricidade, como fez, recentemente, a Rede Cariri Center ao aderir ao modelo proposto pela Energia 4.0.

Paulo Siqueira é head de ACL e gestão de eficiência energética da Energia 4.0