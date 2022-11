Automação e muita tecnologia

O mundo atual tem a tecnologia como um de seus principais elementos, afinal, hoje em dia é inimaginável dissociá-la de tarefas básicas nas quais a humanidade contemporânea necessita. E se pouco tempo atrás o que havia de mais avançado nas ferramentas digitais estava restrito a empresas, atualmente a tecnologia mostra que chegou de vez também nas casas das pessoas, especialmente nos condomínios.

Construtoras e gestoras condominiais investem continuamente em ferramentas que tendem a proporcionar, entre outras coisas, maior eficácia na administração dos espaços compartilhados, bem como permitem mais praticidade, segurança e sustentabilidade aos moradores. Equipamentos automatizados, por exemplo, são alguns dos maiores destaques atuais nos condomínios, pois permitem que câmeras e controles térmicos de ambientes comuns sejam controlados à distância por dispositivos móveis. Softwares já são utilizados por muitos gestores condominiais para otimizar procedimentos internos, o que traz como consequência uma importante redução de custos. Esses programas auxiliam também no gerenciamento de recursos internos essenciais, como controle de pagamentos e fluxo de caixa.

O armazenamento de dados em nuvem, amplamente utilizado por grandes empresas, também é outra grande tendência que segue crescendo nos condomínios, no Brasil e no mundo. Isso porque tal solução permite com que informações importantes sejam acessadas de forma remota e a qualquer momento do dia, garantindo segurança a todos os condôminos. Ainda no quesito segurança, também são destaques produtos como câmeras inteligentes de reconhecimento e trancas que funcionam via internet. Muitas dessas ferramentas, inclusive, são facilmente gerenciadas com base em aplicativos de smartphone, de forma segura e rápida.

Além dos avanços tecnológicos que muitos condomínios estão adotando em termos de praticidade de gestão e segurança dos moradores, parte deles também destina atenção à sustentabilidade. Medidas com foco em energia limpa, por exemplo, estão entre as maiores tendências, afinal, por meio do uso de sistemas fotovoltaicos, os condôminos podem usufruir de energia sustentável e de qualidade — a utilização de energia solar nos condomínios pode, inclusive, valorizar o valor dos imóveis. Outra tendência que ganha cada vez mais forma nos condomínios é a construção de estruturas que permitam o reaproveitamento da água da chuva. Caso haja um bom planejamento arquitetônico e de engenharia, é possível morar em uma residência que faça bom uso da água, sem dúvidas uma contribuição bastante sustentável e inteligente.

O novo cenário atual, de lares cada vez mais tecnológicos e automatizados, pode ser visualizado também em números. De acordo com estudo recente realizado pelo IDC Brasil (International Data Corporation), companhia especializada em análise do setor tecnológico, o mercado de automação residencial tinha previsão de aumentar 21% no ano passado, com uma movimentação aproximada de US$ 291 milhões. Por aqui no Brasil, a expectativa de crescimento é de cerca de 30% nos próximos anos. Como é possível ver, ao contrário do que muita gente pensa, as tecnologias mais avançadas para o cotidiano não estão no futuro, elas já estão no presente e dentro de muitas casas.

Gisele Fernandes é advogada/gerente geral da OMA