Autocuidado: A chave oculta para a saúde global

O autocuidado na saúde transcende a simples prática de hábitos saudáveis. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ele engloba "as atividades que os indivíduos, as famílias e as comunidades realizam com a intenção de melhorar a saúde, prevenir doenças, limitar doenças e restaurar a saúde." Esta visão enfatiza o papel coletivo dessa prática, envolvendo não apenas o indivíduo, mas também a comunidade e o sistema de saúde.

Em um mundo onde as doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) são responsáveis por 71% de todas as mortes, essa abordagem assume uma grande importância. Condições como doenças cardíacas, câncer e diabetes são predominantes globalmente, e o Brasil reflete essa tendência com uma prevalência de 9,4% para diabetes e 24,3% para hipertensão entre adultos.

O autocuidado tem potencial de transformar esse panorama epidemiológico. Ele capacita as pessoas a tomar decisões informadas, permitindo o controle de fatores de risco e a gestão eficaz de condições crônicas. Isso não apenas melhora a qualidade de vida individual, mas também alivia a pressão sobre os sistemas de saúde.

A promoção dessa prática vai além do fornecimento de informações estáticas. Ela exige uma abordagem educacional crítica que habilite as pessoas a entender e agir sobre fatores determinantes de sua saúde. Essa perspectiva se alinha com a compreensão da saúde como um direito humano fundamental, exigindo uma abordagem holística que considere as complexas interações entre o indivíduo e seu ambiente.

Essa abordagem à saúde é multifacetada e requer uma visão crítica e integrada. A definição da OMS nos oferece um entendimento abrangente que ressoa com a necessidade de promovê-la de maneira significativa e justa. Integrá-la às políticas de saúde pública é um passo vital na luta contra a epidemia de DCNTs, tanto no Brasil quanto no mundo.

Na era da informação, a fundamentação científica sólida e a propagação de notícias verdadeiras são essenciais. Um autocuidado apoiado por esses princípios, emerge como uma ferramenta poderosa na promoção da saúde e bem-estar para todos. É uma iniciativa que une ciência, humanidade e responsabilidade coletiva, apontando o caminho para um futuro mais saudável e equitativo.

Álvaro Madeira Neto é médico sanitarista, gestor em saúde e professor universitário