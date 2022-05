Autoatendimento ainda é um gargalo do setor de saúde

Apesar do alto nível tecnológico aplicado à medicina, o atendimento ao paciente, pré e pós-consulta, ainda tem muito a avançar. Desde o momento de escolher um profissional, marcar a consulta, até o atendimento em si, a maior parte dos processos ainda é feita de forma analógica. O agendamento é feito por telefone, as autorizações para exames são realizadas no balcão, além do tempo perdido em salas de espera.



Em outros segmentos, como o bancário, por exemplo, o uso de aplicativos transformou a jornada do cliente, que hoje pode resolver tudo pelo celular. O autoatendimento simplificou a tornou mais ágil a vida do usuário. E o mesmo já está sendo feito no setor de saúde, onde ainda há uma grande lacuna a ser preenchida.



A startup cearense iDun nasceu com a proposta de oferecer uma plataforma capaz de integrar todo o histórico de exames e consultas dos pacientes e hoje oferece ferramentas pensadas para melhorar a experiência dos usuários. O autoatendimento no setor de saúde ainda é muito incipiente. Mas, por meio do aplicativo, é possível melhorar essa jornada, reduzindo o tempo de permanência dos pacientes nas clínicas e simplificando processos.



O aplicativo dá autonomia ao usuário sobre sua própria saúde, auxiliando no gerenciamento de consultas e exames e agilizando o atendimento. Hoje a iDun conta com várias empresas parceiras, entre clínicas, hospitais, laboratórios e plataformas de saúde com atuação em todo o país, a meta para 2022 é ampliar bastante esse leque de opções para que possa ampliar esse leque de opções.



Essas parcerias proporcionam maior comodidade aos usuários da plataforma, que poderão integrar em um só lugar exames e consultas de especialidades diversas, facilitando o diagnóstico do profissional da saúde. Em abril, a iDun firmou uma parceria com a Memed, maior plataforma de prescrição médica digital do Brasil, contando com mais de 150 mil médicos registrados.



Portanto, com a iDun, você terá a oportunidade de digitalizar sua jornada na saúde de forma inteligente e intuitiva tudo na palma da sua mão.

Diogo Rolim é médico e CEO da startup de saúde cearense iDun