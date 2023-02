Autistas e o bullying escolar

No Brasil, aproximadamente um em cada dez estudantes é vítima frequente de bullying na escola. São crianças ou adolescentes que sofrem agressões físicas ou psicológicas e são excluídos, propositalmente, pelos colegas. Um dado divulgado em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) afirma que um percentual superior a 40% dos estudantes admitiram já ter sofrido com a prática de bullying, provocação ou intimidação. Em 2009, a parcela para essa resposta, na mesma pesquisa, era de 30,9%. Em 2019, foram 40,3%, ou seja, o número aumentou.

Quando falamos em estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a situação piora ainda mais. De acordo com a OMS, uma a cada 160 crianças é autista no Brasil. Estima-se que dentre 200 milhões de habitantes, cerca de 2 milhões são autistas. E esse público é vítima do bullying.

O autismo se caracteriza pela presença de um desenvolvimento, acentuadamente, atípico na interação social e na comunicação, assim como pelo repertório restrito de atividades e interesses. Os indivíduos com autismo possuem três ambientes principais de convívio: o lar, onde convive com seus familiares; a clínica, onde participa das terapias; e a escola, onde se relaciona com os colegas e educadores, lembrando que a educação é um direito de todos, sem distinção de qualquer tipo de raça ou cor, garantido por lei, que deve ser respeitada, incentivada e praticada por todos os envolvidos, sem preconceitos, discriminação ou qualquer ato que possa prejudicar o processo de ensino-aprendizagem.

Em 2012, a legislação brasileira passou a assegurar às pessoas diagnosticadas com TEA os mesmos direitos garantidos aos deficientes físicos e mentais. A Lei 12.764 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para a consecução. Cabe ao Poder Público assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, assim como outros que propiciem o bem-estar pessoal, social e econômico.

Ainda há muito o que avançar, mas o principal é o respeito. Diga não ao bullying e ao desrespeito e sim à inclusão!

Daniela Botelho é mãe de autista e Presidente da Associação Fortaleza Azul