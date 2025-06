Atrofia espiritual

O papa Bento XVI, vale lembrar, em sua primeira mensagem de Natal no ano de 2006, de forma humilde, pediu a todos nós que tenhamos uma maior força espiritual, neste terceiro milênio, para que não sejamos vítimas dos sucessos de nossa inteligência, bem como do desenvolvimento científico e tecnológico. Disse ainda: “Deixando-nos guiar pelo amor de Cristo, a humanidade unida poderá enfrentar os problemas numerosos e preocupantes do momento.

Da ameaça terrorista às condições de humilhante pobreza em que vivem milhões de seres humanos, da proliferação das armas às pandemias, e a degradação do meio ambiente, que ameaça o futuro do planeta”. O ódio, a inveja, o ciúme, a raiva, a ambição, enfim, o desamor, são atitudes negativas que impossibilitam uma vida saudável. Portanto são fundamentais as manifestações espirituais com vistas à busca da felicidade.

Figuras como São Francisco de Assis, Gandhi, Dalai Lama, Martin Luther King evidenciam a força da solidariedade, consequentemente do amor ao próximo. Não devemos ser utópicos, esperando um mundo somente de cordeiros, todavia não podemos concordar com um mundo onde os desencontros superem os encontros. Busquemos a paz, interior e exterior, mediante uma maior força espiritual e um melhor equilíbrio social.

A mensagem de Natal seguiu a mesma diretriz da homilia pronunciada pelo Sumo Pontífice durante a tradicional Missa do Galo, quando ressaltou: “sem Cristo a luz da razão não iluminaria o homem, imploramos, pois, a Deus para que onde haja discórdia nasça a paz”. Ademais, Bento XVI, solicitou a todos que não duvidem e recebam Cristo em suas casas, cidades, regiões e países.

Por fim, acreditamos que os atuais desajustes e conflitos existentes são provenientes da supremacia dos valores materiais sobre os espirituais. Encontramos justiça na medida em que se destaquem mais as manifestações espirituais e menos a fortaleza dos bens temporais, como também a prepotência e a arrogância dos pseudo poderosos de plantão. P.S. “Eu sou o caminho, a verdade e a vida” (João, 14.6). Sejamos sempre humildes e afastemos de nós o orgulho, a inveja, a ganância, enfim o desamor.