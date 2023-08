Atraso no desenvolvimento da fala: quando devemos nos preocupar?

A espera de um bebê traz muitas expectativas aos pais: com a gestação, o parto e seu desenvolvimento diário. Mas, se há demora na pronúncia das primeiras palavras, isso muitas vezes é minimizado com respostas como “cada criança tem seu tempo”, “meninos falam mais tarde”, “é falta de estímulos” ou “basta colocar na escola que melhora”. Quando, de fato, devemos no preocupar com dificuldades no desenvolvimento da fala?

A resposta é: monitore sempre! Esteja vigilante com os marcos do desenvolvimento da fala e, se não forem atingidos no período esperado, procure ajuda especializada. Uma avaliação com um fonoaudiólogo especializado na área poderá confirmar se, de fato, há uma dificuldade. O adequado desenvolvimento da fala é a base para que a criança possa se comunicar e interagir com seus pais e pares. A fala é a base para o desenvolvimento social, a alfabetização e o desenvolvimento da leitura e escrita.

Crianças com essa dificuldade são consideradas de risco para problemas psicossociais. Estudos mostram que elas são mais suscetíveis a transtornos de ansiedade, à fobia social, à personalidade antissocial e ao bullying. Além disso, há dificuldade para concluir o Ensino Médio e a universidade e em empregos que requeiram muita habilidade verbal.

Vários motivos justificam o atraso na fala: deficiência auditiva, ambientes com pouco estímulo linguístico, déficit intelectual etc. É importante estarmos atentos ao transtorno de fala que afeta o planejamento e a programação dos movimentos necessários para a produção dos sons da fala – a Apraxia de Fala na Infância (AFI), uma condição ainda pouco conhecida pelos pais e profissionais da Saúde e Educação, o que é preocupante, pois, certamente, uma quantidade significativa de crianças podem ainda não ter sido diagnosticadas corretamente, o que inviabiliza o acesso ao tratamento adequado.

A apraxia de fala é um transtorno neurológico que afeta a capacidade do cérebro de enviar aos articuladores (língua, lábios, mandíbula) os movimentos necessários para a produção dos sons da fala. A criança demonstra vontade de falar, mas não sabe como movimentar a boca e os órgãos fonoarticulatórios para produzir sons. Não é um transtorno aparente. Na maioria das vezes, essas crianças já passaram por vários profissionais e fizeram exames clínicos com resultados normais. Algumas até fizeram tratamento fonoaudiológico, sem resultados significativos.

São crianças que apesar da boa compreensão demonstram a intenção de fala, mas não conseguem falar com clareza e naturalidade. Essa dificuldade pode surgir desde muito cedo e alguns sinais devem ser observados: dificuldade para sugar, dificuldade com a introdução ou as transições alimentares, bebês silenciosos ou quietinhos. À medida que o bebê vai crescendo, as dificuldades se acentuam. São crianças que podem não conseguir falar papai e mamãe na idade esperada (perto dos 12 meses), que possuem um repertório pequeno de sílabas ou palavras e os pais notam que o repertório de fala não aumenta.

Falar para uma criança com AFI não é algo natural. Elas olham e prestam atenção aos pais, mas não conseguem imitá-los. Demonstram esforço para fazer e aprender os movimentos da fala e podem desenvolver linguagem própria, com sons estranhos e ininteligíveis. Por ser uma dificuldade motora, o ritmo da fala, também é alterado, ou seja, a criança fala de forma silabada, pausada, de forma robotizada. Quando crescem, parecem estrangeiros com sotaque.

Práxis deriva do termo grego “ação”. Toda ação requer coordenação, combinação e sequencialização de movimentos. A mesma dificuldade para planejar os movimentos da fala aparece também nas habilidades de coordenação motora, no uso das mãos para segurar objetos, escrever, desenhar, recortar, fazer gestos, usar talheres. Crianças com apraxia são desajeitadas, desorganizadas, têm dificuldades em correr, pular, nadar e andar de bicicleta.

É importante fazer um alerta: uma criança de 2 e 3 anos com AFI pode apresentar características comuns a outros diagnósticos, como o autismo. Uma criança com AFI pode ter dificuldade na imitação, atraso na fala, perda de palavras que já produzia, dificuldades com a alimentação e na integração sensorial. Por isso, conhecer este diagnóstico é fundamental aos pais, professores e a quem atua com crianças. A criança pode ter autismo e AFI ao mesmo tempo, e há casos em que pode ser diagnosticado autismo e, na verdade, trata-se de Apraxia de Fala. E isso é muito importante porque o tratamento recomendado é sempre baseado na hipótese diagnóstica.

Crianças com AFI precisam de terapia fonoaudiológica baseada em aprendizagem motora. Não é uma terapia tradicional. A intervenção com outros profissionais pode ser necessária, a depender da especificidade de cada caso. O tratamento deve ser personalizado e o suporte e orientação aos pais e à escola da criança é essencial para que os resultados possam ser atingidos.

No Brasil, pouco se sabia sobre AFI até que um grupo de pais, de crianças com este diagnóstico, fundaram em 2016 a Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância – ABRAPRAXIA (https://apraxiabrasil.org/). O que essas famílias têm em comum, além do diagnóstico, é o percurso longo que percorreram para chegar ao diagnóstico correto. Conhecer melhor o diagnóstico poderá, certamente, tornar o percurso mais curto, mais acessível e menos angustiante.

Que o desenvolvimento da fala possa ocupar o lugar de relevância que possui.

Elisabete Giusti é fonoaudióloga clínica